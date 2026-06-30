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'पेट है शरीर का दूसरा मस्तिष्क', देश में बढ़ रही 'हिडन गट एपिडेमिक', इन बातों को न करें नजरअंदाज

गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी सामान्य दिखने वाली समस्याएं अब गंभीर गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल (GI) रोगों का रूप ले रही हैं. पढ़िए आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट..

पाचन संबंधी बीमारियां (प्रतीकात्मक)
पाचन संबंधी बीमारियां (प्रतीकात्मक) (Getty image)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 10:36 AM IST

3 Min Read
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जयपुर : बदलती जीवनशैली, अनियमित खान-पान और बढ़ते मानसिक तनाव के कारण देश में पाचन संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. चिकित्सकों का कहना है कि गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी सामान्य दिखने वाली समस्याएं अब गंभीर गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल (GI) रोगों का रूप ले रही हैं. चिकित्सक इसे 'पाचन विकारों की छिपी महामारी' मान रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका उदावत ने बताया कि पेट केवल भोजन पचाने वाला अंग नहीं, बल्कि शरीर का दूसरा मस्तिष्क भी है. आंतों का स्वास्थ्य रोग प्रतिरोधक क्षमता, मेटाबॉलिज्म, मानसिक स्वास्थ्य और पूरे शरीर के संतुलन को प्रभावित करता है, इसीलिए केवल दवाओं से नहीं, बल्कि संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन से भी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका उदावत (ETV Bharat Jaipur)

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तनाव से बिगड़ रहा पाचन तंत्र : डॉ. प्रियंका उदावत ने बताया कि मानसिक तनाव का सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है. तनाव के कारण नींद प्रभावित होती है, आंतों की सामान्य कार्यप्रणाली बिगड़ती है, कब्ज या दस्त की समस्या बढ़ती है और आंतों की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है. इससे पेट दर्द, सूजन और अन्य गंभीर पाचन संबंधी समस्याएं विकसित हो सकती हैं.

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बच्चों में ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क : रिपोर्ट के अनुसार अब बच्चे भी पाचन विकारों से अछूते नहीं हैं. खाद्य एलर्जी, पोषण की कमी, मोटापा और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है. यदि लगातार पेट फूलना, पेट दर्द, कब्ज या दस्त, बिना कारण वजन कम होना, बार-बार एसिडिटी, किसी विशेष भोजन के बाद परेशानी या लगातार थकान महसूस हो रही हो तो तुरंत गैस्ट्रो विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए.

इन बातों को न करें नजरअंदाज
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क्या करना चाहिए : पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित एवं फाइबर युक्त भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और तनाव कम करने के लिए योग एवं ध्यान को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने से भी पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. पेट की छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय जांच और उपचार कराकर गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है.

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