Health Tips : सर्दियों में हेल्थ बूस्टर है चना, मूंगफली और गुड़, इन्हें करना चाहिए परहेज

सर्दियों में खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए चना, मूंगफली और गुड़ का सेवन करना चाहिए. जानिए फायदे...

चना मूंगफली और गुड़ के फायदे
चना मूंगफली और गुड़ के फायदे (ETV Bharat Ajmer)
ETV Bharat Rajasthan Team

November 25, 2025

अजमेर : सर्दियों के मौसम में खाए जाने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थों में चना, मूंगफली और गुड़ भी शामिल है. यह तीनों ही खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक हैं. तीनों को एक साथ या तीनों को अलग-अलग भी खाया जा सकता है. सर्दी के मौसम में यह स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं. अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में आहार विशेषज्ञ दिव्या करनावट से जानते हैं सर्दियों में चना, मूंगफली और गुड़ का सेवन करना क्यों लाभकारी है?

सर्दियों के मौसम में पाचन तंत्र काफी बेहतर रहता है, इसलिए सर्दियों में भूख भी काफी लगती है. सर्दियों में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में चना, मूंगफली और फूड का सेवन शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है. गुड़ को चने के साथ या मूंगफली को गुड़ के साथ सेवन करें या फिर तीनों का एक साथ सेवन करें. इनके सेवन से शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है. अजमेर जेएलएन अस्पताल में आहार विशेषज्ञ दिव्या करनावट बताती हैं कि चना, मूंगफली और गुड़ प्रचलित खाद्य पदार्थ है, जिनका सेवन खास तौर पर सर्दियों में किया जाता है. चना, मूंगफली और गुड़ का सेवन करने से शरीर को अंदरूनी ताकत मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है. गुड़ चना में कुपोषण को खत्म करने की भी क्षमता है.

आहार विशेषज्ञ दिव्या करनावट (ETV Bharat Ajmer)

हर आयु वर्ग में गुड़ चना है लाभदायक : आहार विशेषज्ञ दिव्या करनावट बताती हैं कि गुड़ चने का सेवन किसी भी आयु वर्ग में किया जा सकता है. गुड़ चना और मूंगफली का सेवन करने से बच्चों, जवान और बुजुर्गों में पोषण मिलता है. गुड़ चने का सेवन सुबह नाश्ते से आधे घण्टे पहले करना लाभकारी है. बुजुर्गों को रोस्टेड चने को पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर दिया जा सकता है. इसके अलावा रोस्टेड चने और मूंगफली को पीसकर दूध, दही के साथ भी दिया जा सकता है.

एनीमिया के मरीजों के लिए कारगर : उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी तीसरे महीने के बाद गुड़ चना और मूंगफली का सेवन फायदेमंद है. हालांकि, गर्भवती महिलाओं को गर्मियों में इनका सेवन करने से पहले चिकित्सक से सलाह जरूर लें. उन्होंने बताया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एनीमिया के मरीज काफी बढ़ रहे हैं. ऐसे में गुड़ चना का सेवन उनके लिए काफी कारगर है.

गुड़ चना खाने के फायदे-:
गुड़ चना खाने के फायदे-: (ETV Bharat GFX)

गुड़, चना और मूंगफली दैनिक आहार में करे शामिल : उन्होंने बताया कि चावल के मुरमुरे, मीठा नीम, मूंगफली और चने का स्नेक्स घर पर तैयार करके रखें. लंच और डिनर के बीच के अंतराल में यदि भूख लगती है तो इसका सेवन किया जा सकता है. करनावत बताती हैं कि फास्ट फूड का प्रचलन काफी बढ़ गया है जो शरीर के लिए हानिकारक है. इससे लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है. ऐसे में लोगों को फास्ट फूड छोड़कर पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ चना और मूंगफली का सेवन सर्दियों में करना चाहिए.

सर्दियों में हृदय के लिए फायदेमंद है मूंगफली : आहार विशेषज्ञ दिव्या करनावत बताती हैं कि सर्दियों में मूंगफली का सेवन हृदय के लिए भी अच्छा होता है. सर्दियों में मूंगफली के तेल का सेवन किया जाना चाहिए. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो हृदय रोग से ग्रसित रोगियों के लिए फायदेमंद है. मूंगफली का तेल खून को पतला करता है, लेकिन मूंगफली के तेल का उपयोग गर्मी के सीजन में नहीं किया जाना चाहिए. मूंगफली का सेवन शाम 4 से 5 बजे तक किया जा सकता है. मूंगफली के तेल के सेवन से खून पतला होता है. मूंगफली के सेवन से वजन बढ़ता है, जिन लोगों को मोटापे की शिकायत है उन्हें मूंगफली से परहेज करना चाहिए. डायबिटीज के मरीज को भी मूंगफली खाने से बचना चाहिए. इसके अलावा जिन लोगों को खांसी रहती है उन्हें भी मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए.

