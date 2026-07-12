Health Tips : शराब का ज्यादा सेवन और मोबाइल भी बन सकते हैं मिर्गी के दौरे पड़ने की वजह...जानिए ताण के कारण, लक्षण और इलाज के टिप्स
मिर्गी संक्रामक नहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. जेएनएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताए बचाव के तरीके.
Published : July 12, 2026 at 2:42 PM IST
अजमेर: मिर्गी या ताण (Epilepsy) एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है. मिर्गी के रोगी के मस्तिष्क की कोशिका तंत्र में इलेक्ट्रिक सिग्नल गड़बड़ होने लगते हैं. इस कारण रोगी को दौरे पड़ने लगते हैं. ज्यादा शराबी पीने और अधिक मोबाइल देखना या देर तक जागने से भी मिर्गी हो सकती है. अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने मिर्गी की बीमारी के कारण, लक्षण और उपचार संबंधी हेल्थ टिप्स दिए.
डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि मिर्गी का रोग कई कारणों से हो सकता है. मसलन दुर्घटना में सिर पर चोट लगने, जन्मजात मस्तिष्क में विकार, आनुवांशिक, ब्रेन हेमरेज, क्लॉटिंग या ब्रेन ट्यूमर होने, मस्तिष्क में संक्रमण, संक्रमित कच्चे मांस के सेवन, इडियोपेथिक सीजर (अज्ञात कर्म से), ज्यादा जागने, नशीला पदार्थ के सेवन, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन, अल्कोहल के आदी व्यक्ति के अचानक अल्कोहल छोड़ने, शरीर में शुगर लेवल डाउन होने आदि मिर्गी या तान रोग के कारण हैं.
पढ़ें: Laughing Epilepsy : जोधपुर AIIMS में 'हंसने वाली मिर्गी' का सर्जरी से उपचार शुरू, जानिए क्या है ये बीमारी
कई तरह की होती है मिर्गी: उन्होंने बताया कि मिर्गी रोग कई प्रकार के होते हैं. पहला फोकल सीजर-इसमें शरीर में चेतना बनी रहती है. रोगी को दुर्गंध और स्वाद भी आता है. इसको पोर्शल (आंशिक सीजर) भी कहते हैं. इसमें रोगी के हाथ पैर फड़कने लगते हैं. रोगी अचेत हो जाता है. दूसरा जनरलाइज्ड-जिसमें शरीर में अकड़न, हाथ पैरों में झटके आने लगते हैं. रोगी को बेहोशी आती है. रोगी जीभ भी काट लेता है (दांतों में जीभ को दबाना), रोगी का पेशाब निकल जाता है, मुंह से सफेद झाग आने लगते हैं. तीसरा अब्सेंस सीजर-जो खासकर बच्चों में अधिक दिखता है. इसमें चंद मिनट के लिए मस्तिष्क शून्य हो जाता है. चौथा मायोक्लोनिक-जिसमें रोगी के किसी भी अंग में बार-बार झटके लगते हैं. पांचवां एटॉनिक-जिसमें रोगी अचानक चलते-चलते गिर जाता है.
मिर्गी रोग के लक्षण: जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सामरिया ने बताया कि रोगी को बेहोशी आना, झटके लगना, पेशाब कपड़ों में ही निकल जाना, दांतों को जीप से काटना, मुंह से झाग आना, रोगी के होश में आने पर उसे भ्रम होना और नींद आना आदि लक्षण मिर्गी यह तान के रोगी में देखे जा सकते हैं.
पढ़ें: अंधविश्वास पर विज्ञान की जीत: डॉ. नागेंद्र शर्मा की 26 साल की जद्दोजहद, मिर्गी के हजारों मरीजों का किया फ्री इलाज
मिर्गी आने पर यह करें : डॉ. सामरिया ने बताया कि मिर्गी संक्रामक बीमारी नहीं है. किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो उसकी सहायता करें. उसे तत्काल सुरक्षित स्थान पर लिटाएं. रोगी को करवट से लिटाकर सिर के नीचे तकिया लगाएं. इसके बाद चिकित्सक के पास ले जाएं. चिकित्सक रोगी से पूछताछ कर रोगी की हिस्ट्री जान इलाज शुरू करता है. इससे पहले ईईजी, ब्रेन की एमआईआर, खून में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा की जांच, शुगर की जांच आदि जांचें कराई जाती है.
यह ना करें : डॉ. सामरिया ने बताया कि रोगी के आसपास कोई भी हार्ड या नुकीली वस्तु ना रखें. रोगी के दौरे पड़ने पर कई लोग चम्मच या उंगली मुंह में डाल देते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करें. रोगी को दौरा पड़ने के दौरान पानी या दवा ना दें. ऐसा करने से पानी या दवा सांस नली में भी जा सकती है. इस कारण रोगी को श्वास लेने में दिक्कत आ सकती है. रोगी को जोर से ना पकड़े. रोगी के कपड़े टाइट है तो ढीला कर दें. रोगी की धड़कनें काम हो रही है तो उसे तुरंत सीपीआर दें. रोगी को जूता या मौज नहीं सुंघाए. यह मस्तिष्क विकार है कोई अंधविश्वास या दैविक प्रकोप नहीं है.
पढ़ें:मिर्गी के दौरों से पीड़ित व्यक्ति के सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए और उसे झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, जानें क्यों?
मिर्गी के रोगी रखें ये सावधानियां: उन्होंने बताया कि मिर्गी रोगियों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए. यदि रोगी तैराकी करते हैं तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है. रोगी को ऊंचाई वाले स्थान और गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए. ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए. देर रात तक मोबाइल ना देखे या फ्लैशलाइट में ना रहे. मादक पदार्थों से दूर रहे और तनाव ना लें.
पहले चिकित्सक से लें दवा: डॉ. अनिल सामरिया ने कहा कि कोई महिला पहले से ही मिर्गी की रोगी है और गर्भधारण करना चाहती है तो पहले न्यूरोलॉजिस्ट या गायनोलॉजिस्ट से संपर्क करें. उनकी सलाह से दवा लेते रहें. चिकित्सक से छुपाए नहीं.
पढ़ें: अब जोधपुर एम्स में होगी मिर्गी के मरीजों के मस्तिष्क की वीडियो ईईजी - Jodhpur AIIMS
गरीब तबके में हैं ज्यादा रोगी: प्राचार्य डॉ. सामरिया ने बताया कि आमतौर पर मिर्गी का इलाज 3 से 5 वर्ष चलता है. बसंत की इस दौरान रोगी को दौरा नहीं पड़ना चाहिए. यदि दौरा पड़ता है तो इलाज की अवधि बढ़ सकती है. दवा से मिर्गी की बीमारी नियंत्रित की जा सकती है. मिर्गी कुछ लोगों में जड़ से खत्म भी हो सकती है. उन्होंने बताया कि मिर्गी से निजात पाने को सर्जरी भी होती है. मिर्गी की बीमारी अक्सर गरीब तबके के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है. शराब और संक्रमण मुख्य कारण है.
शादी से पहले छुपाएं नहीं : डॉ. सामरिया ने कहा कि मिर्गी की बीमारी छुपाकर शादी करने पर बाद में यही समस्या विवाद बन जाती है. कई बार यह तलाक का कारण भी बनती है. ऐसे में विवाह से पहले स्थित साफ करनी चाहिए. ज्यादातर मामलों में देखा गया कि मिर्गी के रोगी अविवाहित रहते हैं या उनकी शादी मिर्गी के रोगी से हो जाती है. मिर्गी मस्तिष्क विकार है. यह कोई दैविक प्रकोप नहीं है. अंधविश्वास के चक्कर में रोगी को झाड़ फूंक के झंझट में ना लाएं और इलाज कराएं.
पढ़ें: Epilepsy unit in Jaipur : मिर्गी के मरीजों को अब जयपुर में मिलेगा इलाज, SMS में हुई यूनिट की शुरूआत