कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय , जानिए कौन से प्राकृतिक चीजें दिल को बनाते हैं मजबूत

कच्चा लहसुन - धमनियों का सफाईकर्मी : कच्चा लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करने के सबसे असरदार प्राकृतिक उपायों में से एक माना जाता है. सुबह के वक्त खाली पेट एक या दो कच्ची लहसुन की कलियां चबाने से धमनियों में जमा खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे कम होने लगता है. डॉ. गुप्ता ने बताया कि आयुर्वेद में भी लहसुन को हृदय-स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी बताया गया है. डॉक्टर रोहित बताते हैं कि 15 से 30 दिन तक इसका नियमित सेवन करने से, फायदे साफ नजर आते हैं.

जयपुर : खानपान की आदतों में बदलाव के साथ ही इन दिनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ ही बीमारियों के बढ़ते मामले चिंता का सबब बन गए हैं या फिर कहा जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर आज के दौर में एक आम समस्या बन गया है. गलत खानपान, कम शारीरिक गतिविधि और तनाव इसके प्रमुख कारण हैं. ऐसे में आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रोहित गुप्ता बता रहे हैं कि कैसे कुछ घरेलू और प्राकृतिक उपायों को अपनाकर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है. हालांकि संतुलित आहार और सही लाइफ स्टाइल दिल की बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर देते हैं , लेकिन ऐसे चंद घरेलू नुस्खे भी हैं , जिन्हें नियमित रूप से अपनाकर कोलेस्ट्रॉल लेवल को काबू में किया जा सकता है.

अखरोट - ओमेगा-3 से भरपूर सुपर फूड : अखरोट ऊर्जा और पोषक तत्वों का बेहतरीन स्रोत है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, फाइबर, मैंगनीज और कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. रोजाना सुबह चार अखरोट खाने से शरीर की रक्त वाहिनियां साफ होती हैं और LDL कोलेस्ट्रॉल टूटकर वापस लीवर तक पहुंचने लगता है. हार्ट के मरीजों के लिए अखरोट का सेवन खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा अलसी के बीज भी बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को काबू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इनमें मौजूद घुलनशील फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय को स्वस्थ रखते हैं. अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर इसे छाछ में मिलाकर पीने से कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है. इसके अलावा, इसे सब्जियों में शामिल करके भी सेवन बढ़ाया जा सकता है.

अखरोट ऊर्जा और पोषक तत्वों का बेहतरीन स्रोत (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

आंवला और एलोवेरा का जूस - प्राकृतिक डिटॉक्स : रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच आंवला रस में एक चम्मच एलोवेरा रस मिलाकर पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाया जा सकता है. आंवला विटामिन C का बेहतर जरिया है और इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड शरीर की फेट को तोड़ने में सहायक होता है. एलोवेरा पाचन में सुधार करता है और शरीर को अंदर से साफ़ रखता है . डॉक्टर रोहित कहते हैं कि विटामिन C और साइट्रिक एसिड युक्त फल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मददगार हैं. आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी और अनार जैसे फल शरीर में जमा वसा को गलाने का काम करते हैं और रक्त वाहिनियों को मजबूत बनाते हैं. उनका कहना है कि रोजाना ऐसे खट्टे फलों को आहार का हिस्सा बनाना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण का सरल तरीका है.

यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

काले चने - सस्ता और असरदार उपाय : काले चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है. ये पाचन को सुधारते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. रातभर भिगोए हुए काले चने सुबह खाली पेट खाने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और धमनियों में जमाव कम होता है. जिस पानी में चने भिगोए जाते हैं, उसे भी पीने की सलाह दी जाती है. नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड शरीर की चर्बी और खराब कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने में सहायक है. सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ कर उसमें स्वादानुसार काला नमक मिलाकर पीने से कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है, यह शरीर को डिटॉक्स करने में भी प्रभावी है.

किशमिश और बादाम, हेल्दी हार्ट कॉम्बिनेशन : रातभर भिगोई गई किशमिश और बादाम सुबह खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. बादाम में मौजूद हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट हृदय को सुरक्षित रखते हैं. हालांकि, डायबिटीज के मरीजों को किशमिश से बचने की सलाह दी जाती है. कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना पूरी तरह लाइफ स्टाइल और खानपान पर निर्भर करता है. उपरोक्त प्राकृतिक उपायों को नियमित रूप से अपनाकर न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है, बल्कि हृदय को भी लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है. साथ ही, डाइटिशियन नेहा यदुवंशी का कहना है कि किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले आपके चिकित्सक या एक्सपर्ट डाइटिशियन से सलाह लेना बेहद है, खासकर यदि आप पहले से किसी दवा का सेवन कर रहे हों.