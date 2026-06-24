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Health Tips : गर्मी और उमस में घमौरियां और फोड़े फुंसी कर रहे हैं परेशान? अपनाएं यह घरेलू नुस्खे

आयुर्वेद के अनुसार घमौरियां और थोड़े फुंसी के कारण, लक्षण और उपचार को लेकर जानेंगे वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा से हेल्थ टिप्स.

घमौरियां और फोड़े फुंसी
घमौरियां और फोड़े फुंसी (Getty Image)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 11:30 AM IST

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अजमेर : गर्मी और उमस के मौसम में चर्म रोग की समस्याएं आम रहती हैं. शरीर के रोम छिद्र बंद होने से घमौरियां या फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जो काफी दर्द और जलन दायक होते हैं. आयुर्वेद के अनुसार घमौरियां और थोड़े फुंसी के कारण, लक्षण और उपचार को लेकर जानेंगे वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा से हेल्थ टिप्स.

राजस्थान आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएल मिश्रा बताते हैं कि ग्रीष्म काल को आदान काल भी कहा जाता है. इस दौरान सूर्य की दक्षिण और उग्र किरण रहती है, जो हर चीज को जलाने में आतुर रहती है. सूर्य की तपिश का असर हमारी त्वचा पर भी पड़ता है. शरीर में पितृ दोष विकृत होकर रक्त धातु को भी विकृत कर देता है. इसके कारण शरीर की त्वचा में तीव्र ऊष्मा बढ़ जाती है. त्वचा से पसीना बाहर आता है. पसीने के साथ धूल मिट्टी चिपक कर शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है. विकृत पित्त और विकृत रक्त धातु के कारण विदगता होकर त्वचा पर सूजन युक्त उभार या दाने निकल आते हैं, जो जलन और दर्द देते हैं. यह घमौरियां या फोड़े फुंसी हो सकते हैं.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएल मिश्रा (ETV Bharat Ajmer)

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डॉ. मिश्रा ने कहा कि विकृत पित्त और विकृत रक्त धातु के कारण त्वचा की ग्रंथियां में चर्बी से निकलने वाला तेल त्वचा पर जम जाता है. यही तेल धूल मिट्टी के संपर्क में आने से त्वचा के छिद्र को बंद कर देता है. इस कारण घमौरियां या फोड़े फुंसी उभर आते हैं. गर्म, तीखे और मसालेदार भोजन से भी ग्रीष्म ऋतु में पित्त और रक्त धातु उग्र और विकृत हो जाते हैं, जो बाहर के तापमान के साथ मिलकर त्वचा में फोड़े फुंसी उत्पन्न करते हैं.

ऐसे पाएं आराम
ऐसे पाएं आराम (ETV Bharat GFX)

कपड़ों से भी होती है यह समस्या : डॉ. मिश्रा बताते हैं कि गर्मी में सिंथेटिक, टेरीकॉट पॉलिएस्टर, टाइट कपड़े पहनने या बिना कपड़े रहने से त्वचा पर गर्मी का सीधा असर पड़ता है. इससे त्वचा पर रगड़ लग जाती है, जिससे बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है. कई बार घाव होकर मवाद भी पड़ जाती है, जो पीड़ा दायक स्थिति का निर्माण करती है. उन्होंने बताया कि घमौरियां या फोड़े फुंसी किसी भी उम्र में हो सकते हैं. त्वचा पर उभार और सूजन आना, जलन और दर्द होना, त्वचा पर दाने निकल आना, खुजली होना, बुखार आना, घबराहट और चिड़चिड़ापन आना, जलन और दर्द के कारण अनिद्रा होना, आंखों में लालीपन आना आदि इसके लक्षण हैं.

बचाव के तरीके
बचाव के तरीके (ETV Bharat GFX)

घमौरियां और फोड़े फुंसी से करें बचाव : उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में ढीले, पतले और सूती वस्त्र पहनने चाहिए. पानी अधिक पीना चाहिए, रसदार फल खाने चाहिए. इनमें अनानास, संतरा, कीवी, किशमिश का सेवन काफी फायदेमंद है. इसके अलावा गन्ने का रस भी गुणकारी है. ककड़ी, टमाटर, खीरा, तरबूज खरबूजा आदि फल और सब्जियां भी फायदेमंद हैं.

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