हेल्थ टिप्स: बदलने लगा मरुधरा के मौसम का मिजाज, अस्थमा और सांस के मरीज कैसे रखें सेहत का ख्याल...जानिए

महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक आरएल सुमन ने बताया कि दीपावली के बाद रातें धीरे-धीरे सर्द होने लगी है. कई जिलों में लगातार पारे में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. मौसम में लगातार परिवर्तन से अस्पतालों में मरीज भी बढ़ने लगे हैं. सबसे ज्यादा अस्थमा और सांस की समस्या से ग्रसित मरीज सामने आ रहे हैं. ऐसे में आप अपने घरेलू नुस्खों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं.

उदयपुर: प्रदेश के कई जिलों में अब मौसम परिवर्तन का दौर दिखने लगा है. रात और सुबह पारे में गिरावट तो दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है. दिन-रात के मौसम में बदलाव के कारण अस्थमा और सांस की समस्या से ग्रस्त होने के मामले सामने आ रहे हैं. उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक आरएल सुमन ने दिए कुछ खास टिप्स, जो इस बदलते मौसम में आपको रखेगा सेहतमंद.

एयरवेज सिकुड़ जाते हैं: अधीक्षक आरएल सुमन ने बताया कि इस मौसम में अस्थमा के मरीजों को खास ध्यान रखना चाहिए. बाहर जाते और सुबह उठते समय विशेष ध्यान की जरूरत है. अस्थमा जेनेटिक बीमारी है, जिसे इलाज से ठीक किया जा सकता है. यह फेफड़ों की बीमारी है, जिससे आपके वायुमार्ग यानी एयरवेज सिकुड़ जाते हैं. इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. यह वायुमार्ग में सूजन और जलन, बलगम जमने और वायुमार्ग में मांसपेशियों में ऐंठन के कारण होता है.

ये नजर आते हैं लक्षण: अधीक्षक ने बताया कि अस्थमा के सामान्य लक्षणों में कफ के साथ खांसी, सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट आदि लक्षण दिखते हैं. कुछ लोगों में तापमान और ह्यूमिटी में मौसम में बदलाव के साथ अस्थमा के लक्षण विकसित होते हैं. इसे सीजनल अस्थमा के रूप में जाना जाता है.

अस्थमा मरीज ये बरतें सावधानी

घर पर रहकर सावधानी बरतनी के साथ बाजार जाते समय मास्क का उपयोग करें

समय-समय पर गर्म पानी पीना चाहिए. ठंडे व्यंजनों से दूर रहें ताकि गले में तकलीफ ना हो.

भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए.

सांस के मरीजों को सुबह उठते समय कपड़े पहन कर बिस्तर से बाहर आना चाहिए. इस समय ठंड सुबह ज्यादा महसूस होती है.

घर की नियमित सफाई करें, खासकर बिस्तर, कालीन और पर्दों की सफाई बहुत जरूरी है.

पराग कण, धूल और फफूंदी जैसे एलर्जेंस अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं.इस मौसम में खासकर सुबह और शाम के समय पराग कणों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए मास्क पहनें और ज्यादा बाहर जाने से बचें.

खाने में ये चीजें: अधीक्षक ने बताया कि इस मौसम में स्वस्थ आहार से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जो अस्थमा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. अपने आहार में हल्दी, अदरक, लहसुन, शहद और काली मिर्च जैसे तत्व शामिल करें. ये प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी होते हैं. शरीर की सूजन घटाने में मदद करते हैं. ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन करें.