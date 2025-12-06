ETV Bharat / state

हेल्थ टिप्स: अमरबेल भले दूसरे पौधों पर पले-बढ़े, लेकिन इंसान के लिए बड़ी है फायदेमंद, जानिए गुण

अमरबेल के बीज से लेकर छाल तक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है.

Dodder plant spreading in the Kuchaman area
कुचामन क्षेत्र में फैली अमरबेल (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: अमरबेल भले परजीवी पौधा होता है, लेकिन इसका आयुर्वेदिक और धार्मिक महत्व भी है. अमरबेल में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं. ग्रामीण इसे शुभ पौधा मानते हैं. सर्दी में पेड़ों पर लिपटी अमरबेल हर कहीं आसानी से देखी जा सकती है. आइए जानते हैं-अमरबेल के आयुर्वेदिक गुण.

आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. प्रशांत तिवाड़ी ने बताया कि अमरबेल में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं. यह पाचन सुधारने में सहायक है. लिवर स्वस्थ रखती है. हड्डियां मजबूत बनाती है. बालों एवं त्वचा की समस्याओं में फायदेमंद है. यह एनीमिया और कमजोरी में लाभकारी, दर्द निवारक गुणों वाला और हृदय संबंधी रोगों की रोकथाम में उपयोगी है. ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अमरबेल का काढ़ा और पाउडर देसी इलाज के रूप में अपनाया जाता है.

आयुर्वेदिक चिकित्सक ने गिनाए अमरबेल के फायदे (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें:Health Tips : सर्दियों में हेल्थ बूस्टर है चना, मूंगफली और गुड़, इन्हें करना चाहिए परहेज

डॉ. प्रशांत तिवाड़ी ने बताया कि यह पौधा पूरी तरह परजीवी स्वभाव का होता हैं. पेड़ों से ही पोषण लेकर तेजी से फैलता है. यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार होता है. इसकी बेल, बीज से लेकर छाल तक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है. इनका इस्तेमाल कई तरह की दवाओं को बनाने में किया जाता है.

ये भी है फायदे: डॉ. प्रशांत तिवाड़ी ने कहा कि अमरबेल कब्ज, पेट दर्द, अपच में राहत देती है. लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करती है. बालों का झड़ना रोकती है. बालों को मजबूत और चमकदार बनाती है. इसका तेल या लेप फायदेमंद है. रक्त को शुद्ध करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मददगार है. खुजली, एक्जिमा, सूजन जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं पर लेप लगाने से आराम मिलता है. अमरबेल जोड़ों के दर्द और शरीर की सूजन कम करने में उपयोगी है. वहीं स्थानीय पुजारी नवरतन शास्त्री ने बताया कि घर निर्माण, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक आयोजनों में अमरबेल की जड़ों का उपयोग अनिवार्य माना जाता है. भगवान शिव और विष्णु की पूजा में भी रखा जाता है.

TAGGED:

AMARBEL PLANT BENEFICIAL FOR HEALTH
AMARBEL RELIGIOUS SIGNIFICANCE
पाचन सुधारने में सहायक
BENEFICIAL FOR HAIR AND SKIN
AYURVEDIC PROPERTIES OF AMARBEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.