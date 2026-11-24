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प्रदेश में पारा 10 डिग्री तक पहुंचा, बदले मौसम में कैसे रखें खुद और परिवार का ख्याल...जानिए

उदयपुर में बदला मौसम और बढ़ी ठंडक ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: लेक सिटी में सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए. पारे में गिरावट के साथ ही झीलों की नगरी में ठिठुरन बढ़ी. सुबह और रात में सर्द हवाओं का असर ज्यादा है. तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ ही दिसंबर में कड़कड़ाती सर्दी का अहसास होने लगेगा. ऐसे में बदलते मौसम के बीच खुद एवं परिवार की सेहत का ध्यान कैसे रखें?. मौसम में अचानक बदलाव का असर शरीर पर भी पड़ता है. सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है. सर्दी से बचाव के साथ ही खानपान और दिनचर्या में जरूरी बदलाव भी सेहत के लिहाज से अहम है. विशेषज्ञों की मानें तो सर्दी में शरीर को गर्म रखने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनाए रखना जरूरी है. संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है. सर्दी के कारण पानी कम पीना और शारीरिक गतिविधियां घटाना भी सेहत पर असर डाल सकता है.