प्रदेश में पारा 10 डिग्री तक पहुंचा, बदले मौसम में कैसे रखें खुद और परिवार का ख्याल...जानिए
संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है.
Published : November 24, 2026 at 6:46 AM IST
उदयपुर: लेक सिटी में सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए. पारे में गिरावट के साथ ही झीलों की नगरी में ठिठुरन बढ़ी. सुबह और रात में सर्द हवाओं का असर ज्यादा है. तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ ही दिसंबर में कड़कड़ाती सर्दी का अहसास होने लगेगा. ऐसे में बदलते मौसम के बीच खुद एवं परिवार की सेहत का ध्यान कैसे रखें?. मौसम में अचानक बदलाव का असर शरीर पर भी पड़ता है. सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है. सर्दी से बचाव के साथ ही खानपान और दिनचर्या में जरूरी बदलाव भी सेहत के लिहाज से अहम है. विशेषज्ञों की मानें तो सर्दी में शरीर को गर्म रखने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनाए रखना जरूरी है. संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है. सर्दी के कारण पानी कम पीना और शारीरिक गतिविधियां घटाना भी सेहत पर असर डाल सकता है.
दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजवीर सिंह ने बताया कि बदलते मौसम में शरीर को तापमान के उतार-चढ़ाव के अनुकूल बनाए रखना जरूरी है. सर्दी-जुकाम और वायरल से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, साफ-सफाई रखने और पौष्टिक भोजन लेने पर ध्यान देना चाहिए. ठंड के मौसम में पर्याप्त पानी पीना और शरीर को सक्रिय रखना भी जरूरी है.
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बच्चों और बुजुर्गों का रखें विशेष ख्याल: डॉ. राजवीर सिंह ने बताया कि बच्चों को सुबह की सर्दी से बचाना, मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनाना और उनके खानपान का ध्यान रखना जरूरी है. बुजुर्गों को अत्यधिक सर्दी में बाहर निकलने से बचना चाहिए. पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को अपनी दिनचर्या और दवाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. इस मौसम में सर्दी-जुकाम होने पर घरेलू उपायों के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए. तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी या लगातार खांसी जैसी समस्याएं होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है.
सर्दी में खानपान और दिनचर्या का रखें संतुलन: सर्दी के मौसम में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और प्रोटीन युक्त भोजन शरीर को जरूरी पोषण देते हैं. गुनगुना पानी पीने और पर्याप्त नींद लेने की आदत भी फायदेमंद है. मौसम अनुकूल होने पर हल्का व्यायाम और नियमित टहलना शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकता है.
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हार्ट और बीपी के मरीज रखें खास ध्यान: भूपाल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक राजवीर सिंह के अनुसार, सर्दी के मौसम में शरीर का तापमान बनाए रखने को रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं. इससे रक्तचाप बढ़ सकता है और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. ऐसे में हृदय रोगियों और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को नियमित दवाएं लेने, शरीर को गर्म रखने और अत्यधिक सर्दी से बचने पर ध्यान देना चाहिए. सुबह की सर्दी में अचानक तेज शारीरिक गतिविधि करने से बचना चाहिए. सीने में दर्द, सांस फूलना या असामान्य घबराहट जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना जरूरी है.
जोड़ों के दर्द और गठिया की परेशानी: सर्दियों में कई लोगों को घुटनों, कमर और अन्य जोड़ों में दर्द और अकड़न ज्यादा महसूस होती है. सर्दी के कारण शारीरिक गतिविधियां कम होने से भी जोड़ों की परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में हल्का व्यायाम, नियमित टहलना और शरीर को गर्म रखना मददगार हो सकता है. गठिया से पीड़ित लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार गतिविधियां करनी चाहिए और दर्द बढ़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए.
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धूप और संतुलित खानपान जरूरी: सर्दियों में धूप शरीर को गर्माहट देने के साथ विटामिन-D के निर्माण में मदद करती है. मौसम अनुकूल होने पर सुबह या दिन में कुछ समय धूप में बिताना उपयोगी हो सकता है. हालांकि, केवल धूप से विटामिन-D की कमी पूरी होने की गारंटी नहीं होती. खानपान में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और प्रोटीन युक्त भोजन शामिल करना चाहिए. ठंड में प्यास कम लगने के बावजूद पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. शरीर को सक्रिय रखने के लिए हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद भी महत्वपूर्ण हैं.
बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाएं: बच्चों को सुबह की सर्दी में गर्म कपड़े पहनाकर बाहर भेजें. बुजुर्गों को अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचना चाहिए. पहले से सांस, हृदय या रक्तचाप संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को अपनी नियमित दवाएं लेते रहना और चिकित्सकीय सलाह का पालन करना जरूरी है.
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