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13 किलोमीटर पैदल चलकर स्वास्थ्य टीम पहुंची दंतेवाड़ा के बड़ेपल्ली, 227 ग्रामीणों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

बदलते बस्तर की नई तस्वीर, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत दुर्गम गांव में लगा स्वास्थ्य शिविर, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की विशेष जांच

Badepalli Village Health Camp
दुर्गम गांव बड़ेपल्ली में 227 ग्रामीणों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 11:49 AM IST

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दंतेवाड़ा: मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दंतेवाड़ा जिले के सुदूर गांव बड़ेपल्ली में पहुंचकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराईं. बैलाडीला क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे बड़ेपल्ली गांव तक पहुंचना बेहद कठिन है. सड़क और परिवहन सुविधाओं की कमी के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 13 किलोमीटर का कठिन पहाड़ी रास्ता पैदल तय कर गांव तक पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर लगाया.

Badepalli Village Health Camp
13 किलोमीटर पैदल चलकर स्वास्थ्य टीम पहुंची दंतेवाड़ा के बड़ेपल्ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

227 ग्रामीणों की हुई जांच

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर आयोजित शिविर में कुल 227 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. इस दौरान मलेरिया, सिकल सेल, हीमोग्लोबिन, मधुमेह और रक्तचाप सहित कई जरूरी जांचें की गईं. कई लोगों में बीमारियों के शुरुआती लक्षण पाए गए, जिनका मौके पर उपचार और परामर्श दिया गया.

गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान

शिविर में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष जांच की गई. बच्चों का टीकाकरण किया गया और गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच की गई. जांच के दौरान एक हाई रिस्क गर्भवती महिला की पहचान होने पर उसे बेहतर उपचार और सुरक्षित प्रसव के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया. स्वास्थ्य जांच के दौरान हाइपरटेंशन और डायबिटीज से पीड़ित 12 मरीजों की पहचान की गई. इन्हें आगे के इलाज के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया ताकि समय पर उपचार मिल सके.

Badepalli Village Health Camp
मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत दुर्गम गांव में लगा स्वास्थ्य शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निशुल्क दवाइयां और स्वास्थ्य जागरूकता

ग्रामीणों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गईं. साथ ही स्वच्छता, पोषण, मातृ स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई. स्वास्थ्य कर्मियों ने आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान कार्ड के लाभों के बारे में भी ग्रामीणों को जागरूक किया तथा संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया.

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए वरदान बन रहा अभियान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है. इसके जरिए गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान हो रही है और जरूरत पड़ने पर मरीजों को जिला अस्पताल तथा रायपुर के बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जा रहा है.

बदलते बस्तर की नई तस्वीर

बड़ेपल्ली में आयोजित यह स्वास्थ्य शिविर केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की नई तस्वीर है. यह दिखाता है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दुर्गम इलाकों तक पहुंचकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.

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