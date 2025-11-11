ETV Bharat / state

रांची के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल, सिविल सर्जन ने कहा- लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई

रांची के ग्रामीण इलाकों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर रोजाना नहीं खुलता. सिविल सर्जन ने कार्रवाई करने की बात कही.

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ओरमांझी (Etv Bharat)
रांची: सरकार और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अक्सर यह कहते नहीं थकते कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं. लेकिन ईटीवी भारत की टीम जब रांची जिले के ही ग्रामीण इलाकों में खोले गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) का जायजा लेने गई तो नजारा दूसरा ही था.

प्रसव के लिए कोई डॉक्टर या नर्स भी नहीं

ओरमांझी प्रखंड के सदमा और पास के कुल्ही गांव में ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण इलाज और सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खोले गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद मिले. यहां न सीएचओ मिले और न ही नर्सें या अन्य कोई स्टाफ. मिले तो दीवारों पर आकर्षक प्रचार सरीखा लिखे ये शब्द कि यहां 24X7 प्रसव सेवा उपलब्ध है. सवाल यह है कि बिना डॉक्टर, बिना सीएचओ और बिना नर्स के जरूरत के समय यहां प्रसव कौन कराएगा?

जानकारी देते ग्रामीण और सिविल सर्जन (Etv Bharat)

उद्घाटन के बाद से यहां इलाज नहीं हुआ है

सदमा गांव के बंद पड़े आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर हमें सकलदीप मुंडा नाम के ग्रामीण मिल गए. उन्होंने जो बताया वह हैरान करने वाला है. उन्होंने बताया कि सप्ताह में एकाध दिन लोग आते हैं और कागजी खानापूर्ति कर चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि जबसे इसका उद्घाटन हुआ है उसके बाद से यहां इलाज नहीं हुआ है.

ईटीवी भारत की टीम जब पास के ही कुल्ही गांव के आयुष्मान आरोग्य सेंटर पहुंचीं तो वह भी बंद मिला. यहां भी पास के एक युवक ने बताया कि कभी-ेकभी यह सेंटर खुलता है लेकिन प्रसव कभी नहीं हुआ है. जब हमारी टीम रिपोर्टिंग के लिए पहुंची उस समय दो सहिया भी आरोग्य मंदिर पहुंचीं थीं पर उन्होंने चुप रहना ही अच्छा समझा.

रांची में 350 के करीब आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएचसी के प्रभारी को दिया जाएगा जिम्मा

पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने जब रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि रांची में 350 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं. ऐसे में जिला स्तर से सभी की मॉनिटरिंग करना मुश्किल नहीं है.

उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी को यह जिम्मा दिया जाएगा कि वह अपने-अपने क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के काम और उनकी गतिविधियों का जायजा लें और रिपोर्ट तैयार करें.

कार्रवाई की दी चेतावनीः सिविल सर्जन

उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि किसी भी स्थिति में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को हर दिन खुलना चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह गलत है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

