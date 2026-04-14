देवघर के सदर अस्पताल में जांच की व्यवस्था ढुलमुल, मरीजों को होती है परेशानी
देवघर के सदर अस्पताल में जांच की व्यवस्था ठीक न होने से मरीजों को जांच के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Published : April 14, 2026 at 5:47 PM IST
देवघर: जिले को संथाल परगना के स्वास्थ्य राजधानी के रूप में जाना जाता है. इसलिए यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन तत्पर रहती है. लेकिन हाल की बात करें तो देवघर की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है.
DPHL ही मरीजों के लिए एकमात्र सहारा
असल में, देवघर के सदर अस्पताल में इन दिनों मरीजों को टेस्ट करवाने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के तहत चलने वाले टेस्टिंग सेंटर के टेंडर पीरियड के बाद, अब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री (DPHL) ही मरीजों के लिए एकमात्र सहारा है. हालांकि, यह लेबोरेट्री सहारा बनने के बजाय चुनौती बनती जा रही है.
जांच का समय केवल 3 बजे तक
इस लैब में जांच का समय दोपहर 3:00 तक ही होता है, जिससे सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जो मरीज दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उनके लिए जांच करवाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता है.
जामताड़ा से आए एक मरीज ने ऑफ कैमरा अपनी समस्या बताते हुए कहा कि डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा है कि पहले जांच रिपोर्ट लाएं उसके बाद ही आगे का इलाज हो पाएगा. लेकिन जांच की समय सीमा तय होने से अब उनकी जांच डॉक्टरों के दिए समय पर नहीं हो पा रहा है. वहीं मधुपुर से आए एक मरीज ने बताया कि जांच नहीं होने के कारण डॉक्टर इलाज के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं. क्योंकि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उचित दवा देना डॉक्टर के लिए भी संभव नहीं है.
पहने 24 घंटे जांच की सुविधा थीः मरीज
मरीजों ने बताया कि पीपीपी मोड पर जब जांच हुआ करती थी तो उस वक्त लोगों के लिए कोई समय सीमा नहीं थी और 24 घंटे जांच की सुविधा मौजूद रहती थी. लेकिन विगत 31 मार्च से पीपीपी मोड पर चल रहे जांच घर बंद होने से लोगों को जांच के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. सबसे ज्यादा दिक्कत वैसे मरीजों को हो रही है जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं.
दूर-दराज इलाके से आए मरीजों को होती है दिक्कत
मरीजों की परेशानी को लेकर सदर अस्पताल में संचालित जांच घर के पदाधिकारी मनोज मिश्रा बताते हैं कि सदर अस्पताल का जांच घर तो चल रहा है लेकिन पब्लिक प्राइवेट मोड पर चल रहे जांच घर के बंद होने से देर शाम जांच कराने वाले मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है. उन्होंने बताया कि कर्मियों की कमी की वजह से सदर अस्पताल परिसर में पीपीपी मोड पर चल रहे जांच घर बंद हुए हैं. पीपीपी मोड पर चलने वाले जांच घर को फिर से शुरू करने के लिए अधिकारियों से बातचीत जारी है. उम्मीद है कि जल्द ही सदर अस्पताल परिसर में जांच की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा, ताकि दूर इलाके से आए मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.
गौरतलब है कि एक तरफ देवघर के सदर अस्पताल को संथाल की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर देवघर में बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे मरीजों को उदास होकर लौटना पड़ रहा है.
अब देखने वाली बात होगी कि देवघर के सदर अस्पताल में कब तक जांच की व्यवस्था दुरुस्त होती है और मरीजों को राहत मिलना कब तक शुरू हो पाता है.
ये भी पढ़ें-
निजी अस्पतालों की खामियों एवं शोषण को करें उजागर, हम देंगे अवार्ड: स्वास्थ्य मंत्री
देवघर का सदर अस्पताल जल्द ही अत्याधुनिक मशीनों से लैस होगा, प्रबंधन ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव
देवघर सदर अस्पताल होगा अत्याधुनिक, डिजिटल एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीन से अस्पताल में ही होगी जांच