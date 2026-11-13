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बीमारी का इलाज बताकर नहीं बिकेंगे हेल्थ सप्लीमेंट, हर पैक पर लिखना होगा नॉट फॉर मेडिकल यूज

हर हेल्थ सप्लीमेंट पर लिखना होगा हर पैक पर लिखना होगा नॉट फॉर मेडिकल यूज. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के नाम पर बीमारी का इलाज़ करने का दावा करने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. अब प्रोटीन पाउडर, विटामिन, मिनरल और हर्बल सप्लीमेंट बेचने वाली कंपनियां अपने उत्पादों को किसी बीमारी के इलाज़, बचाव या नियंत्रण के विकल्प के रूप में प्रचारित नहीं कर सकेंगी. इस बाबत उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इस संबंध में सख्त गाइडलाइन जारी की है.

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश में उत्पादों के नाम, पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन और स्वास्थ्य संबंधी दावों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत डायबिटीज केयर, किडनी केयर, लिवर डिटॉक्स, ब्लड शुगर कंट्रोल और थायरॉयड केयर जैसे बीमारी आधारित नामों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. किसी भी खाद्य उत्पाद को बीमारी के निदान, उपचार या रोकथाम का माध्यम बताना प्रतिबंधित होगा.

हर पैक पर लिखना होगा नॉट फॉर मेडिकल यूज नई गाइडलाइन के तहत हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के प्रत्येक पैक पर मोटे अक्षरों में 'नॉट फॉर मेडिकल यूज' लिखना अनिवार्य होगा. साथ ही उत्पाद किस श्रेणी का है, इसका स्पष्ट उल्लेख भी करना होगा. कंपनियों को उत्पाद में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की निर्धारित दैनिक आवश्यकता (आरडीए) के मुकाबले उनके प्रतिशत की जानकारी देनी होगी. बुनियादी हेल्थ सप्लीमेंट में किसी एक पोषक तत्व की मात्रा 100 प्रतिशत आरडीए से अधिक नहीं हो सकेगी. सामान्य पोषक तत्व संबंधी दावा करने के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और 'हाई' या 'रिच' जैसे दावे के लिए 30 प्रतिशत आरडीए की मात्रा ज़रूरी होगी.