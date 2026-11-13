बीमारी का इलाज बताकर नहीं बिकेंगे हेल्थ सप्लीमेंट, हर पैक पर लिखना होगा नॉट फॉर मेडिकल यूज
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने हेल्थ सप्लीमेंट को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:38 AM IST
लखनऊ : हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के नाम पर बीमारी का इलाज़ करने का दावा करने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. अब प्रोटीन पाउडर, विटामिन, मिनरल और हर्बल सप्लीमेंट बेचने वाली कंपनियां अपने उत्पादों को किसी बीमारी के इलाज़, बचाव या नियंत्रण के विकल्प के रूप में प्रचारित नहीं कर सकेंगी. इस बाबत उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इस संबंध में सख्त गाइडलाइन जारी की है.
एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश में उत्पादों के नाम, पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन और स्वास्थ्य संबंधी दावों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत डायबिटीज केयर, किडनी केयर, लिवर डिटॉक्स, ब्लड शुगर कंट्रोल और थायरॉयड केयर जैसे बीमारी आधारित नामों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. किसी भी खाद्य उत्पाद को बीमारी के निदान, उपचार या रोकथाम का माध्यम बताना प्रतिबंधित होगा.
हर पैक पर लिखना होगा नॉट फॉर मेडिकल यूज
नई गाइडलाइन के तहत हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के प्रत्येक पैक पर मोटे अक्षरों में 'नॉट फॉर मेडिकल यूज' लिखना अनिवार्य होगा. साथ ही उत्पाद किस श्रेणी का है, इसका स्पष्ट उल्लेख भी करना होगा.
कंपनियों को उत्पाद में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की निर्धारित दैनिक आवश्यकता (आरडीए) के मुकाबले उनके प्रतिशत की जानकारी देनी होगी. बुनियादी हेल्थ सप्लीमेंट में किसी एक पोषक तत्व की मात्रा 100 प्रतिशत आरडीए से अधिक नहीं हो सकेगी. सामान्य पोषक तत्व संबंधी दावा करने के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और 'हाई' या 'रिच' जैसे दावे के लिए 30 प्रतिशत आरडीए की मात्रा ज़रूरी होगी.
स्टेरॉयड और प्रतिबंधित पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक
एफएसडीए ने सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों में दवाओं, हार्मोन, स्टेरॉयड, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है. खिलाड़ियों के लिए तैयार विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. हर्बल उत्पादों में भी केवल निर्धारित सूची में शामिल वनस्पतियों के इस्तेमाल की अनुमति होगी.
ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापनों पर भी नज़र
नए नियम केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेंगे. कंपनियों की वेबसाइट, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स पोर्टल और विज्ञापनों में भी वही दावे किए जा सकेंगे, जो उत्पाद की पैकेजिंग पर दर्ज़ हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने और उनकी बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं. निर्माता से लेकर वितरक और फुटकर विक्रेता तक सभी की ज़वाबदेही तय होगी. कंपनियों को उत्पादों की गुणवत्ता, कच्चे माल, निर्माण प्रक्रिया, बैच रिकॉर्ड और प्रयोगशाला जांच से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे. री-पैकर और री-लेबलर को भी उत्पाद की वास्तविक संरचना, पोषण संबंधी जानकारी और चेतावनियों का सही उल्लेख करना होगा.