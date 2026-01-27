ETV Bharat / state

क्वार्टर अलॉट, फिर भी जर्जर मकान में रहने को मजबूर! धनबाद सदर अस्पताल में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों का फूटा गुस्सा

धनबाद सदर अस्पताल में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर घेराव कर पहले से अलॉट सरकारी क्वार्टर को देने की मांग की.

HEALTH FEMALE WORKERS
सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर खड़ी महिला कर्मी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: सदर अस्पताल में सालों से सेवाएं दे रही महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने विभागीय लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिन कर्मचारियों के कंधों पर मरीजों की सेवा की जिम्मेदारी है, वही कर्मचारी आज खुद छत के लिए भटकने को मजबूर हैं. सरकारी क्वार्टर अलॉट होने के बावजूद आवास नहीं मिलने से गुस्साई महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव करके जमकर हंगामा किया.

दो साल पहले अलॉट हुआ था सरकारी क्वार्टर

प्रदर्शन कर रही महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीधे तौर पर विभागीय लापरवाही और मिलीभगत की वजह से उन्हें जानबूझकर क्वार्टर से वंचित रखा जा रहा है. महिलाओं का कहना है कि सदर अस्पताल में यूनिट क्लर्क पद पर कार्यरत तीन कर्मचारियों को करीब दो साल पहले सरकारी क्वार्टर अलॉट किया जा चुका है, लेकिन आज तक न तो चाबी मिली है और न ही रहने की इजाजत.

सरकारी क्वार्टर अलॉट की मांग करती महिला स्वास्थ्य कर्मी (Etv bharat)

वेतन से कट रहा है किराया लेकिन नहीं मिला मकान

हैरानी की बात ये है कि बिना क्वार्टर मिले ही कर्मचारियों के वेतन से हर महीने किराया काटा जा रहा है. एक तरफ वेतन कटौती, दूसरी तरफ रहने को छत नहीं शायद यही वजह है कि अब महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है.

जर्जर क्वार्टरों में रहने को मजबूर स्वास्थ्य कर्मी

इधर, महिला कर्मियों ने बताया कि वे बेहद जर्जर और जानलेवा क्वार्टरों में रहने को मजबूर हैं, यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. वहीं जिन सरकारी आवासों का अलॉटमेंट उन्हें मिला है, उन पर दूसरे विभाग के कर्मचारियों का अवैध कब्जा है.

health Female workers demand
सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव करने पहुंची महिला स्वास्थ्य कर्मी (Etv bharat)

सिविल सर्जन ने दिया क्वार्टर अलॉटमेंट का आश्वासन

महिला स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि पिछले दो सालों से वे लगातार शिकायत कर रही हैं, कई बार आवेदन दिए हैं लेकिन फाइल धूल फांकती रही है. जब हर दरवाजा बंद मिला तो हम लोगों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा. महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि हंगामे के बाद सिविल सर्जन से मुलाकात जरूर हुई लेकिन कार्रवाई के नाम पर एक बार फिर आश्वासन ही मिला है. बड़ा सवाल यही है कि क्या सदर अस्पताल के कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा या फिर यह मामला पहले की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएगा?

ये भी पढ़ें- झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र की हकीकत, सदर अस्पताल में नहीं मिल रही मरीजों को दवा

झारखंड में निपाह वायरस का खतरा! पश्चिम बंगाल में दो मामलों की पुष्टि, रांची में बना आइसोलेशन वार्ड, अलर्ट जारी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, बोले- झारखंड में लागू होगा हैदराबाद का स्वास्थ्य मॉडल

TAGGED:

महिला स्वास्थ्य कर्मियों का हंगामा
HEALTH FEMALE WORKERS DEMAND
सदर अस्पताल में महिला कर्मी
GOVERNMENT QUARTERS ALLOTMENT
HEALTH WORKERS DEMANDED IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.