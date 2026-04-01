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मनेंद्रगढ़ को मिली 12 नई एंबुलेंस, 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा हुई मजबूत

मनेंद्रगढ़ में 12 नए एंबुलेंस को चिरमिरी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है.

Ambulance Service in MCB
एमसीबी में एंबुलेंस सेवा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
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एमसीबी: छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में अब स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही है. इसकी बानगी मनेंद्रगढ़ में देखने को मिली. यहां बुधवार को चिरमिरी में 12 नए एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई. यह एंबुलेंस 108 संजीवनी एक्सप्रेस के तहत काम करेगी. चिरमिरी के महापौर राम नरेश राय ने एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

आम जनता को मिलेगी मदद

इस अवसर पर चिरमिरी के महापौर राम नरेश राय ने कहा कि एंबुलेंस सेवा से आम लोगों को मदद मिलेगी. 108 संजीवनी एक्सप्रेस आम जनता के लिए जीवन रक्षक सेवा है. सड़क दुर्घटना, गंभीर बीमारी और गर्भवती महिलाओं के लिए यह सेवा बेहद महत्वपूर्ण है.नई एम्बुलेंस के शुरू होने से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी.

एमसीबी को एंबुलेंस सेवा की सौगात (ETV BHARAT)

राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है और 108 एम्बुलेंस सेवा इस दिशा में एक अहम पहल है-संतोष सिंह, सभापति, नगर निगम चिरमिरी

मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने तक मिलेगी मदद

एंबुलेंस सेवा के तहत आम लोगों को काफी फायदा होगा. इस अवसर पर एमसीबी के सीएमएचओ अविनाश खरे ने बताया कि 108 डायल करने के बाद 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.इससे मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा और मृत्यु दर में कमी आने की उम्मीद है. इससे बड़े अस्पतालों तक आसान पहुंच हो सकेगी. रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े अस्पतालों तक मरीजों को पहुंचाया जा सकेगा.

नए एंबुलेंस की खासियत जानिए

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले को कुल 12 नई 108 एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं. इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) दोनों प्रकार के वाहन शामिल हैं. सभी एम्बुलेंस आधुनिक उपकरणों से लैस हैं. इस एंबुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं. जिससे ट्रेनिंग प्राप्त कर सके इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन रास्ते में मरीजों को गंभीर और तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कर सकेंगे. सीएम साय ने मंगलवार को रायपुर से 300 BLS और 70 ALS एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. इस एंबुलेंस सेवा का उसी के तहत विस्तार किया गया है.

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