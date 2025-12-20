ETV Bharat / state

यूपी में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति के साथ नई चुनौतियां आयीं सामने, जानें कैसा रहा वर्ष 2025 का सफर

स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा था कि वर्ष 2025 में सरकारी जिला अस्पताल में एमआरआई की सुविधा होगी.

लखनऊ: वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अहम साबित हुआ. राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया, जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए. ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के उन्नयन का कार्य भी तेज़ी से आगे बढ़ा.

सरकार की जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने की योजना पर भी इस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली. कुछ नए मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवाएं शुरू होने से मरीजों को बड़े शहरों में रेफर होने से राहत मिली और इलाज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सका.

लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी: आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली. इसके साथ ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली को बढ़ावा दिया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी. हालांकि, कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी रही. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई. दवाओं और जांच सुविधाओं को लेकर भी शिकायतें मिलीं. वहीं 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे.

यूपी में 80 मेडिकल कॉलेज: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सुधार दर्ज किए गए, लेकिन कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याएं अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं. कुल मिलाकर, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सकारात्मक पहल हुईं, लेकिन सिस्टम की कमियां भी उजागर हुईं, जिन पर आगे ठोस कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है. स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80 मेडिकल कॉलेज राज्य में कार्यरत हैं.

चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की तैयारी: इसमें 44 सरकारी और 36 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 950 है. वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3,650 हैं. उत्तर प्रदेश में सरकारी चिकित्सकों के पदों की संख्या 19,659 है. जबकि 11,018 नियमित चिकित्सक, 283 सेवानिवृत्त, 404 चिकित्सक विभाग ने वॉक इन इंटरव्यू के तहत रखें है. वहीं, 2,508 एनएचएम के जरिए है. जिससे कुल लगभग 14,213 डॉक्टर सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर विज्ञापन जारी करता है ताकि चिकित्सकों के पद पूरे भरे जा सकें.

15 डॉक्टरों के खिलाफ हुई कार्रवाई: वर्ष 2025 में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकारी स्वास्थ्य विभाग के 15 चिकित्सकों के खिलाफ लापरवाही, अनुशासनहीनता और कदाचार व अनियमितताओं के आरोप में विभागीय कार्रवाई शुरू की है. इनमें कुछ डॉक्टरों को निलंबित और कुछ पर अन्य सजा दी गई. चार डॉक्टरों को ड्यूटी से अनुपस्थिति के कारण बर्खास्त किया गया.

अनधिकृत अनुपस्थिति (बिना सूचना गैरहाज़िर) के कारण चार सरकारी डॉक्टरों को सेवाओं से बर्खास्त किया गया. बाकी मामलों में विभागीय जांच और नोटिस भी जारी की गई. लापरवाही व गड़बड़ी से जुड़े अन्य मामलों में कई डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों पर अपराध नोटिस और विभागीय जांच की गई है. हुई कई बड़ी घटनाएं.

लोक बंधु अस्पताल में आग: वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में सबसे भयानक आग लगी थी. 2025 का यह इकलौता मामला है. इसके अलावा दो अन्य जिलों के सरकारी अस्पताल में आग लगने की सूचना फैली थी, लेकिन अस्पताल भवन में आज नहीं लगी थी. 14-15 अप्रैल 2025 में लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में एक बड़ा आग हादसा हुआ. जिसमें लगभग 200 मरीजों को सुरक्षित निकालना पड़ा. मेरठ के महिला जिला अस्पताल के बाहर खड़ी तीन एंबुलेंस में आग लगी थी, हालांकि यह अस्पताल भवन में आग नहीं थी.

उन्नाव के जिला महिला अस्पताल के गेट के बाहर कार दुर्घटना के बाद आग लगने का एक मामला आया, जो वाहन से संबंधित था. अस्पताल भवन में आग नहीं लगी थी. इस घटना के बाद सरकार ने अस्पतालों में आग से सुरक्षा (fire safety) उपायों को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए. जैसे फायर अलार्म, निकासी रास्तों की व्यवस्था और कर्मचारी प्रशिक्षण सिखाया गया.

जिला अस्पताल में नहीं हो एमआरआई की व्यवस्था: बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा था कि वर्ष 2025 में सरकारी जिला अस्पताल में एमआरआई की सुविधा होगी. लेकिन इस वर्ष भी सरकारी जिला अस्पताल में इस जांच की सुविधा नहीं हो पाई है. यह ऐसी जांच है जो किसी भी जिला अस्पताल में नहीं होती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बड़े जिला अस्पतालों में भी इस जांच की सुविधा नहीं है. इसके लिए मरीज को बड़े मेडिकल संस्थान जाना पड़ता है. या फिर निजी अस्पताल से यह जांच करानी पड़ती है जो की काफी महंगी होती है.

अपडेट किए जा रहे यूपी के मेडिकल कॉलेज: उन्होंने बताया कि प्रदेश के लाखों मरीजों को सरकार ने बेहतर इलाज की सौगात दी है. मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए बजट प्रदान किया है. इसमें आईसीयू बेड से लेकर जांच तक की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा. कुशीनगर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 50 आईसीयू बेड खरीदे जाएंगे. इसके लिए 6729950 रुपये स्वीकृत किए हैं. इससे आईसीयू केयर बेहतर होगी. साथ ही कॉलेज में पठन-पाठन के लिए 720 लेक्चरर टेबल व फर्नीचर के लिए 9892080 रूपए एवं फोलर बेड के लिए 3450000 रूपए स्वीकृत किए हैं.

इमरजेंसी सेवा अपग्रेड होगी: अयोध्या के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की इमरजेन्सी एंड ट्रॉमा सेन्टर के लिए 50 लाख रुपये के उपकरण क्रय किए जाएंगे. मिर्जापुर के मां विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 5510000 रूपए से 2 पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मशीने स्थापित की जाएंगी. बाराबंकी जिला चिकित्सालय में 8,68,274 की अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी.

आधुनिक फेको मशीन से होंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन: अमेठी के गौरीगंज जिला चिकित्सालय में महीन सुराख से मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे. इसके लिए आधुनिक फेको मशीन क्रय की जाएगी. हड्डी रोग विभाग में उपकरण आएंगे. इसके लिए 3115203 रुपये की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गई है. चित्रकूट जिला संयुक्त चिकित्सालय में मोतियाबिन्द के मरीजों फेको मशीन क्रय की जाएगी. इसकी स्थापना के लिए 1990000 की स्वीकृति प्रदान की गई.

लैप्रोस्कोप से होंगे ऑपरेशन: वाराणसी के पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय व एसएसपीजी चिकित्सालय में एक्सरे, लैप्रोस्कोप सहित अन्य कई आधुनिक उपकरणों के क्रय किए जाएंगे. अब बड़े चीरे न लगाकर लैप्रोस्कोप से महीन सुराख से ऑपरेशन हो सकेंगे. इसके लिए 5488966 एवं एसएसपीजी हॉस्पिटल 8734680 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. संभल जिला संयुक्त चिकित्सालय को 4528023, जिला चिकित्सालय जौनपुर को 1654217 एवं सीतापुर जिला महिला चिकित्सालय के लिए 1697774 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है.

जालौन के महिला अस्पताल अपग्रेड होंगे: उरई-जालौन के जिला महिला चिकित्सालय की सभी इकाइयों को अपग्रेड किया जाएगा. आधुनिक उपकरणों के लिए 8880280 रूपए की धनराशि जारी की गई है. अयोध्या जिला अस्पताल में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 250 केवीए का जनरेटर सेट लगाया जाएगा. तकरीबन 2150000 की वित्तीय स्वीकृति दी गई है. चित्रकूट के कर्वी स्थित आधुनिक पोस्टमार्टम हेतु एक 25 केवीए जेनरेटर एवं 1642990 रुपये की एक्सरे मशीन क्रय की जाएगी.

कैंसर स्क्रीनिंग हुई आसान: स्वास्थ्य महानिदेशक के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि यूपी में कैंसर की स्क्रीनिंग आसान हुई. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कैंसर की स्क्रीनिंग होगी. स्तन, सर्वाइकल और मुंह के कैंसर के प्रारम्भिक लक्षणों की पहचान मुमकिन होगी. डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं.

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा: उन्होंने कहा कि बरेली-प्रयागराज में भी सीटी स्कैन की सुविधा की गई है. मशीनों का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऑनलाइन लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन एक बड़ा मुद्दा था. धीरे-धीरे करके हम सभी जांच सरकारी अस्पताल में उपलब्ध करा रहे हैं. 2025 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. प्रदेश के लगभग सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. पीपीपी मोड पर प्रदेश के 71 जनपदों में मशीनों को स्थापित किया.

टेली मेडिसिन सेवाओं और निशुल्क अल्ट्रासाउंड पर फोकस: उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी. टेली मेडिसिन सेवाओं में सुधार की जा रही है. टेलीमेडिसिन के जरिए मरीज़ अपने घर पर आराम से अपने फोन पर ऐप्लिकेशन के जरिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके जरिए मरीज टेक्स्ट या वीडियो कॉलिंग के जरिए डॉक्टर से बात कर सकते हैं.

वहीं मरीज़ अपने डॉक्टर को जानकारी भेज सकते हैं, जैसे कि उनकी स्थिति की तस्वीरें और लिखित विवरण भेजकर सलाह लें सकते हैं. वर्ष 2025 में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा को लेकर एमओयू साइन हुआ था. इसके लिए उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईआईटी कानपुर, एसबीआई और फिक्की के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ.

लखनऊ के दो अस्पताल में लग रहे अत्याधुनिक उपकरण: लखनऊ के ठाकुरगंज टीबी व रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में नवीन मशीनें लगेगी. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लैप्रोस्कोप, एनस्थीसिया वर्क स्टेशन के लिए दी वित्तीय स्वीकृति दी. मशीनों की खरीद के लिए 10.79 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा लखनऊ के फैजुल्लागंज में सरकारी अस्पताल की नींव रखी. 50 बेड के संयुक्त चिकित्सालय के भवन का निर्माण काम शुरु हुआ हैं.

डॉक्टर की कमी की हो रही पूर्ति: यूपी में सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष की गई. वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है. वहीं, अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्तियां हुईं हैं.

गंभीर बीमारियों की जांच रिपोर्ट जल्द: उन्होंने कहा कि दिमागी बुखार पर अभूतपूर्ण नियंत्रण पाया गया है. प्रदेश में क्षय मरीजों को आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं का नेटवर्क अपग्रेड किया गया है. प्रदेश के तमाम बड़े मेडिकल संस्थानों में ऐसे प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है, जहां पर मरीज की बीमारी हेपेटाइटिस, कैंसर और टीबी जैसी अनेक गंभीर बीमारी की रिपोर्ट 20 से 25 दिन आने में लगती थी. उसकी रिपोर्ट वह एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध हो जाएगी.

आरोग्य मंदिरों का हुआ विस्तार: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मरीजों को इलाज मिल रहा है. यूपी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर 22,775 क्रियाशील केंद्र हैं, जहां मरीजों का इलाज किया जाता है. पांच हजार की आबादी पर स्थापित इन केंद्रों पर 58 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं. मरीजों की 13 तरह की जांचें की जाती हैं. सीएचओ के अलावा महिलाओं की जांच के लिए एएनएम तैनात हैं.

सीएससी पर 24 घंटे पैथोलॉजी रिपोर्ट उपलब्ध: सीएचसी पर भी 24 घंटे में पैथोलॉजी रिपोर्ट की सुविधा की जाएगी. इसके लिए पैरा मेडिकल टीमें, मोहनलालगंज सीएचसी पर लगाई गईं. अत्याधुनिक मशीनें कई प्रकार की जांचों की सुविधा शुरू की गई है. मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रदेश में ऑनकॉल डॉक्टर आ रहे हैं. स्त्री-प्रसूति रोग विशेषज्ञों, एनेस्थेटिस्टों की ड्यूटी निर्धारित की गई है. अतिरिक्त मानदेय भी चिकित्सकों को प्राप्त होगा.

एम्स के तर्ज पर विकसित होंगे मेडिकल संस्थान: स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम योजनाएं और परियोजनाएं चल रही है. एम्स की तर्ज पर पीजीआई विकसित होगा. नए विभाग खुलेंगे. चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर काम शुरु हुआ. अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किया जाएगा.

आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर मरीज यूपी के अधिक: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आंकड़ों के तहत 4.7 करोड़ पंजीकरण हुआ. अकेले यूपी के ही 1.24 मरीज हुए रजिस्टर्ड, आंध्र प्रदेश दूसरे, बिहार तीसरे स्थान पर है. देशभर में सबसे ज्यादा ओपीडी पंजीकरण वाले 25 अस्पतालों में 15 उत्तर प्रदेश और उसके बाद पांच आंध्र प्रदेश के हैं.

पांच मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई को मिली मंजूरी: उत्तर प्रदेश में अभी तक कल 46 मेडिकल कॉलेज हैं. हाल ही में वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है. प्रदेश को एक और मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला है. वाराणसी का पंडित दीन दयाल उपाध्याय जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. इलाज के साथ मेडिकल की पढ़ाई भी होगी. इसके लिए दमानी ग्रुप से करार हुआ है. वहीं, प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई को मंजूरी दी गई है. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अब तक 1872 सीटों की बढ़ोतरी हुई है.

अस्पतालों को हाईटेक उपकरणों से किया जा रहा लैस: उन्होंने कहा कि केजीएमयू में जल्द फेफड़ा प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू होगी. इसके लिए केंद्र सरकार से वार्ता की जा रही है. जल्द ही मंजूरी मिल सकती है. मेडिकल कॉलेजों में अव्वल दर्जे की पढ़ाई होगी. अस्पतालों में अग्निशमन की उचित व्यवस्था की गई है. प्रदेश के सभी अस्पतालों में नियमित मॉक ड्रिल हुई है. अस्पतालों को हाईटेक उपकरणों से लैस किया गया है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से निपटने का खाका तैयार हुआ है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर समिति का गठन हुआ. समिति के सुझावों के आधार पर मरीजों को इलाज मिलेगा.

100 बेड का अस्पताल स्थापित: उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी हो गई है. परेड स्थल पर 100 बेड का अस्पताल स्थापित हुआ है. डिप्टी सीएम ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. 28 भिन्न श्रेणियों के कुल 231 चिकित्सक इस अस्पताल में तैनात किए गए हैं.

अस्पतालों को बनाया जा रहा हाईटेक, नर्सिंग, पैरामेडिकल का हो रहा विस्तार: लखनऊ-गोरखपुर में स्टेट टीबी ट्रेनिंग डिमांस्ट्रेशन सेंटर की घोषणा की गई है. नॉन एल्कॉहोलिक फैटी लिवर डिसीज (एनएएफएलडी) के गंभीर मरीजों को त्वरित इलाज, मेडिकल कॉलेजों के लिए करोड़ों रुपये का बजट जारी हुआ. टीबी को जड़ से मिटाने की दिशा में प्रदेश सरकार का अहम कदम उठाया है. डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.

