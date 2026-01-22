ETV Bharat / state

टेक्नोलॉजी से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर, नहीं होगी मैनपावर की कमी, एक्टिव मोड़ पर स्वास्थ्य सचिव

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और मजबूत करने के बावजूद आज भी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल सफर करना पड़ता है. जब वह नजदीकी अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है. जिस कारण मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है. नतीजा, कई बार मरीज हायर सेंटर ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ देते हैं. भले ही उत्तराखंड सरकार प्रदेश में डॉक्टर की कमी को दूर करने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी उपकरण को बढ़ा रही हो. लेकिन अभी भी प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है. यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य में मौजूद स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याओं को दुरुस्त करना स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.

उत्तराखंड में राजस्व के सीमित संसाधन हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए नई-नई पहल करती रहती है. इसी क्रम में उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर स्वास्थ्य विभाग जो कि सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर धामी सरकार की ओर से तमाम पहल किए जाते रहे हैं. बावजूद इसके, अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना विभाग और शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहती है. जिसकी मुख्य वजह राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां है. यही वजह है कि प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. इसके अलावा, कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब डॉक्टर्स, पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में अक्सर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. कई बार अस्पतालों में मरीजों को समुचित इलाज न मिल पाना या फिर अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने के मामले सामने आते रहे हैं. हालांकि, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी सचिव सचिन कुर्वे को सौंपी है. ऐसे में सचिन कुर्वे के सामने स्वास्थ्य संबंधित तमाम किन समस्याओं को दूर करना एक चुनौती भी रहेगी. ऐसे में उन समस्याओं से निपटने के लिए किन रणनीति और किन पहलुओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला.

स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पूर्व अधिकारी की ओर से किए गए बेहतर कामों को कैरी फॉरवर्ड करना है. इसके साथ ही, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सुलभ तरीके से स्वास्थ्य सुविधा लोगों को उपलब्ध हो जाए. इस पर विशेष जोर रहेगा. इसको लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राथमिकताएं बताई गई हैं. खासकर, ट्रीटमेंट से लेकर डायग्नोस्टिक टेस्ट तक के लिए क्या-क्या कर सकते है? और इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर जोर दिया जाएगा. साथ ही बताया कि अगले एक हफ्ते के भीतर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे.

मैनपावर की स्थिति को लेकर डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन और डीजी हेल्थ की ओर से जानकारी उपलब्ध कराई गई है. ऐसे में इस बात पर फोकस किया गया है कि जिन मेडिकल कॉलेज और सीएससी और पीएससी में पर्याप्त मात्रा में मैनपावर मौजूद है, वहां पर विभाग का क्या फॉक्स होना चाहिए और जहां पर मैनपावर की कमी है, वहां पर आने वाले दिनों में विभाग का क्या फॉक्स होना चाहिए? इस पर चर्चा की गई है. क्योंकि मैनपावर की अभाव में स्थानीय लोग, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे, यह ठीक नहीं है. इसके लिए जल्द ही विभाग की ओर से प्रपोज शासन को भेजा जाएगा, जिस पर काम किया जाएगा.

-सचिन कुर्वे, सचिव, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग

उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में तमाम अस्पताल सिर्फ रेफरल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं? जिसके सवाल पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जिन अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ ही रेफरल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे अस्पतालों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. जल्द ही विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से बैठक की जाएगी. इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो भी डिसीजन लिए जाने हैं, उसको लिया जाएगा.

प्रदेश में मौजूद अस्पतालों को बेहतर बनाए जाने के सवाल पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि,

प्रदेश में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी संचालित हो रहे हैं. ऐसे में इन सभी चिकित्सालय को कैसे इंटीग्रेटेड और क्लस्टर बेसिस पर कैसे अस्पतालों को सुविधा दे सकते हैं? इस पर जोर दिया जाएगा. इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों को डायग्नोस्टिक टेस्ट सही समय पर उपलब्ध हो जाएं, ताकि उसका इलाज लोकल लेवल पर उपलब्ध रिसोर्स के माध्यम से किया जा सके. इसको लेकर डीजी हेल्थ और निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा को निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि एनएचएम के जरिए भी क्या अस्पतालों को इंटीग्रेटेड करते हुए उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? इसको लेकर अगले हफ्ते विभागीय अधिकारी के साथ चर्चा की जाएगी.

-सचिन कुर्वे, सचिव, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग-

उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में उनका बेहतर विश्वास सुविधाओं का लाभ मिल सके? इसके सवाल पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कहा कि