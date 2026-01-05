ETV Bharat / state

नक्सल प्रभावित सुकमा में स्वास्थ्य क्रांति, तीन अस्पतालों को मिला NQAS प्रमाण पत्र

यह उपलब्धि न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का प्रमाण है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि विकास की मुख्यधारा से अब नक्सलगढ़ जुड़ रहा है. साय सरकार के विजन से यह सब संभव हो रहा है. राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी इसमें साफ जाहिर हो रही है. जिसके तहत अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी गई है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन प्रशासन की स्पष्ट रणनीति और ज़मीनी स्तर पर ईमानदार अमल ने इसे संभव बनाया है.

सुकमा : बस्तर के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास ने नेशनल लेवल पर पहचान बनानी शुरू कर दी है. सुकमा ज़िले के तीन स्वास्थ्य केंद्रों को भारत सरकार ने सम्मानित किया है. इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुड़दी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गगपल्ली और आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रिस्टाराम शामिल है. इन तीनों स्वास्थ्य केंद्रों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (NQAS) प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है.

नक्सल प्रभावित सुकमा में सड़क संचार और सुरक्षा जैसी चुनौतियां रोज़मर्रा की हकीकत हैं, वहां स्वास्थ्य केंद्रों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है. इन तीनों स्वास्थ्य केंद्रों ने सेवा प्रावधान, मरीजों के अधिकार, संक्रमण नियंत्रण, क्लीनिकल केयर में कीर्तिमान स्थापित किया है. इसके अलावा सपोर्ट सर्विसेज़ और अस्पताल प्रबंधन में भी तीनों हेल्थ सेंटर ने अच्छा परफॉर्म किया है.

सुकमा के तीन हेल्थ सेंटर को मिला NQAS प्रमाण पत्र

तीनों अस्पतालों ने NQAS के 8 सख्त स्टैंडर्ड पर 70 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किया है. इस तरह नक्सलगढ़ के इन तीन अस्पतालों ने यह उपलब्धि हासिल की है.

लगातार की गई मॉनिटरिंग: सुकमा जैसे दुर्ग इलाकों में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग की गई. इसमें नियमित निरीक्षण किया गया. दवाइयों, जांच सुविधाओं और हेल्थ डिवाइस की सप्लाई की गई.

संक्रमण नियंत्रण: अस्पतालों में साफ सफाई, हाथ धोने की व्यवस्था, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और सुरक्षित प्रसव प्रोटोकॉल को लागू किया गया.

मरीजों से अच्छा व्यवहार: मरीजों के साथ सम्मानपूर्वक सलूक किया गया. इस तरह यह सफलता हासिल हुई है.

नियद नेल्लानार योजना से भी मिली मदद

इन स्वास्थ्य केंद्रों को NQAS स्तर तक पहुंचाने में नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत बनाई गई विशेष कार्ययोजना की अहम भूमिका रही. ज़िला प्रशासन ने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर मानव संसाधन, दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता तक हर पहलू पर बारीकी से काम किया. जिससे उन्हें यह सफलता हासिल हुई है.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना यह दर्शाता है कि प्रशासन विकास को लेकर पूरी तरह कमिटेड है. शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए स्थाई शांति और विकास का रास्ता मजबूत होता है. यह प्रमाण पत्र उसी दिशा में एक ठोस कदम है- अमित कुमार, कलेक्टर, सुकमा

NQAS सर्टिफिकेट से क्या बदलेगा ?

NQAS (National Quality Assurance Standards) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में क्वॉलिटी सुधार का मानक है. इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद इन केंद्रों को केंद्र सरकार की तरफ से फाइनेंशियल मदद मिलेगी. इस राशि का उपयोग अस्पतालों के विकास में होगा. इस तरह इन अस्पतालों के विकास से सुकमा के ग्रामीण लोगों को फायदा मिलेगा.