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Explainer: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ढाई साल, स्वास्थ्य क्रांति या आंकड़ों का मायाजाल?

राज्य में एक करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कर कैंसर, मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों की समय रहते पहचान की गई है. 26 जिलों में जिला डे-केयर कीमोथेरेपी केंद्र शुरू किए गए हैं. मधुमेह से होने वाली किडनी और आंखों की जटिलताओं की रोकथाम के लिए विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं.

टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में व्यापक स्क्रीनिंग, आधुनिक जांच, समयबद्ध उपचार, निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र जैसी पहलों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. वर्ष 2024 में 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के लिए छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम पुरस्कार मिला.

एक समय मलेरिया से जूझने वाला बस्तर अब देश के लिए मिसाल बन चुका है. मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत घर-घर सर्वे, समय पर जांच, त्वरित उपचार और व्यापक जनजागरूकता के कारण बस्तर की मलेरिया पॉजिटिविटी दर 4.60 प्रतिशत से घटकर 0.48 प्रतिशत रह गई है. वहीं राज्य का वार्षिक परजीवी सूचकांक (API) 5.21 से घटकर 0.90 पहुंच गया है. उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 16.97 लाख कीटनाशकयुक्त मच्छरदानियों का वितरण किया गया. इन उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सम्मानित किया.

SRS बुलेटिन 2022-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 978 दर्ज किया गया है, जिससे राज्य देश के बेहतर लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल हुआ है. सरकार इसे सुरक्षित मातृत्व और महिलाओं-बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मानती है.

राज्य में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं. बीते ढाई वर्षों में 11 लाख 89 हजार 627 संस्थागत प्रसव कराए गए. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच की जा रही है. हाई रिस्क गर्भवतियों की समय पर पहचान, निगरानी और उपचार से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. वहीं नियमित टीकाकरण अभियान के तहत वर्ष 2025-26 में 5 लाख 95 हजार 192 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया.

सरकार द्वारा 200 चिकित्सकों और 565 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भी 162 चिकित्सा विशेषज्ञ, 631 चिकित्सा अधिकारी, 3,001 स्टाफ नर्स सहित हजारों पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं. इसके अलावा विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों के सैकड़ों पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. सरकार ने डॉक्टरों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा को सख्ती से लागू कर दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां की हैं. वर्तमान में राज्य में 577 चिकित्सा विशेषज्ञ, 2,380 चिकित्सा अधिकारी, 106 डेंटिस्ट, 32 नेत्र चिकित्सक, 624 ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी और 4,095 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं. इसके अलावा 4,524 महिला ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, 3,618 पुरुष स्वास्थ्य संयोजक, 961 फार्मासिस्ट, 199 रेडियोग्राफर, 588 ड्रेसर, 1,045 लैब तकनीशियन, 934 वार्ड ब्वॉय और 778 आया कार्यरत हैं.

बीते ढाई वर्षों में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार हुआ है. इस दौरान 11 उप स्वास्थ्य केंद्र, 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए. इसके अलावा 5 सिविल अस्पताल, 4 मानसिक चिकित्सालय, 4 इमरजेंसी हेल्थ क्लीनिक, 3 मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, एक नेत्र चिकित्सालय और एक 100 बिस्तरीय जिला अस्पताल की स्थापना और स्वीकृति दी गई. साथ ही 45 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन कर उनमें विशेषज्ञ सेवाएं और उपचार क्षमता बढ़ाई गई, जिससे नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने लगी है.

बस्तर में शांति और सुशासन की स्थापना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को नई गति मिली है. मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत अब तक 34.29 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो लक्षित आबादी का लगभग 99 प्रतिशत है. अभियान के दौरान मलेरिया, टीबी, सिकल सेल एनीमिया, कुष्ठ, मुख कैंसर और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान कर उपचार शुरू किया गया. वहीं 60 हजार से अधिक गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया. 10,938 हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी और संस्थागत उपचार सुनिश्चित किया गया.

सरकार इसे प्रदेश में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत बता रही है. प्रदेश के विभागीय आंकड़ों पर नजर डालने से यह भी स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में अब भी हजारों पद रिक्त हैं, कई अस्पताल और मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं तथा अनेक योजनाओं की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन आने वाले वर्षों में ही संभव होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में प्रदेश स्वास्थ्य क्रांति की ओर बढ़ रहा है या फिर उपलब्धियों के आंकड़ों के पीछे चुनौतियां अब भी उतनी ही बड़ी हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के ढाई साल पूरे हो चुके हैं. ढाई साल का समय पूरा होने पर स्वास्थ्य विभाग अपनी उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रहा है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का दावा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है. बस्तर से लेकर सरगुजा तक स्वास्थ्य अधोसंरचना मजबूत हुई है, नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू हुए हैं. पूरे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हुआ है, मलेरिया और टीबी नियंत्रण में राष्ट्रीय पहचान मिली है तथा आयुष्मान योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 33 में से 32 जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है. वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 2.39 लाख से अधिक डायलिसिस सत्र पूरे किए गए, जिससे मरीजों को अपने जिले में ही उपचार मिलने लगा.

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अब प्रदेश के सभी 33 जिलों में संचालित किया जा रहा है. टेली-मेंटल हेल्थ सेवा के माध्यम से 18 हजार से अधिक लोगों को विशेषज्ञ परामर्श मिला है. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लाखों लोगों की मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग भी की गई है.

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई गति

छत्तीसगढ़ में 375 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस संचालित की जा रही है. जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच 6.50 लाख से अधिक नागरिकों को समय पर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई. सड़क दुर्घटनाओं, प्रसूति आपातकाल और हृदयाघात जैसी परिस्थितियों में यह सेवा जीवनरक्षक साबित हुई है.

राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर स्वास्थ्य संस्थान

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रदेश की 1,297 स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) का प्रमाणन मिल चुका है, जबकि 618 संस्थाओं का प्रमाणन प्रक्रियाधीन है. इसके अलावा LaQshya और MusQan कार्यक्रमों के तहत मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को भी राष्ट्रीय गुणवत्ता मान्यता प्राप्त हुई है.

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच

PM-JANMAN अभियान के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई. अभियान के दौरान 1.95 लाख से अधिक ओपीडी सेवाएं, 2.42 लाख से अधिक पैथोलॉजी जांचें और 8,405 मोबाइल मेडिकल यूनिट शिविर आयोजित किए गए. गंभीर मरीजों को जरूरत के अनुसार उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर भी किया गया.

आयुष्मान योजना बनी करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत के तहत प्रदेश में 2.50 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं. वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के 5.84 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना कार्ड दिए गए हैं. प्रदेश के 1,672 सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है. वर्ष 2025-26 में 14.61 लाख से अधिक उपचार दावों का निराकरण किया गया, जबकि 2024-25 में 2,321 करोड़ रुपये के उपचार दावों का भुगतान कर लाखों परिवारों को आर्थिक राहत दी गई.

आधुनिक लैब सेवाओं का विस्तार

राज्य सरकार ने HLL Lifecare Limited के साथ अनुबंध कर प्रदेश की 1,051 स्वास्थ्य संस्थाओं में आधुनिक पैथोलॉजी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. इनमें 199 जिला स्तरीय लैब, 4 संभागीय लैब, एक स्टेट रेफरेंस लैब और 814 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं. जिला अस्पतालों में 134 प्रकार, सिविल अस्पतालों में 111 प्रकार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 97 प्रकार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 64 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों से सैंपल संग्रह कर जिला स्तरीय लैब में जांच की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा मिल रही है.

सरगुजा से बस्तर तक मेडिकल शिक्षा का विस्तार

वर्तमान सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण की दिशा में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का निर्णय लिया है. इन कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) से लेटर ऑफ परमिशन प्राप्त हो चुका है. इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 1802.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. वर्तमान में कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेजों का निर्माण तेजी से जारी है, जबकि जशपुर मेडिकल कॉलेज निविदा प्रक्रिया में है. सरकार का दावा है कि इन संस्थानों के शुरू होने से दूरस्थ जिलों के मरीजों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी.

फिजियोथेरेपी और नर्सिंग शिक्षा को मिली नई पहचान

मेडिकल शिक्षा के साथ-साथ सरकार ने पैरामेडिकल शिक्षा के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया है. प्रदेश में 7 नए फिजियोथेरेपी कॉलेजों की स्थापना की जा रही है. इनमें से छह संस्थानों के लिए 83.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और छह कॉलेज इसी सत्र से शुरू हो जाएंगे. इसी तरह 14 नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए 125.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से नौ कॉलेज इसी वर्ष से संचालित होंगे. इसके अलावा आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए पांच अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिससे 150 नई सीटों की वृद्धि होगी.

चिकित्सा शिक्षा में सीटों का ऐतिहासिक विस्तार

सरकार का दावा है कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच चिकित्सा शिक्षा की सभी प्रमुख श्रेणियों में सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. एमबीबीएस सीटें 4671 से बढ़कर 5602 हो गई है. वर्ष 2026 में 15 जुलाई तक इन सीटों पर 2577 प्रवेश हो चुके हैं. सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में सीटें 0 से बढ़कर 355 हुईं और इस वर्ष 310 प्रवेश हो चुके हैं. पीजी सीटें 7552 से बढ़कर 8980 तक पहुंचीं, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 2695 प्रवेश दर्ज किए गए हैं. बीएससी नर्सिंग सीटों में 110 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि फिजियोथेरेपी में सीटों की संख्या पांच गुना यानी 500 प्रतिशत बढ़ी है. राज्य में पहली बार DM कार्डियोलॉजी की दो सीटें तथा MCh ऑन्को सर्जरी की तीन सीटें प्रारंभ की गई हैं. सरकार का कहना है कि इससे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और बेहतर होगी.

मेडिकल छात्रों के लिए आधुनिक छात्रावासों का निर्माण

सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए नए छात्रावास निर्माण की भी शुरुआत की है. रायपुर और दुर्ग मेडिकल कॉलेज में 34 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 14 करोड़ रुपये का टोकन बजट रखा गया है. राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में पीजी एवं इंटर्न छात्रों के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से नया छात्रावास बनाया जाएगा, जिसके लिए 6 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 12 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये निर्धारित हैं. जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में चार नए छात्रावासों के निर्माण के लिए 12.87 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत कर 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.

अलाइड हेल्थ परिषद का गठन, एक हजार नई सीटों पर नए पाठ्यक्रम

स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा देने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद अधिनियम-2025 लागू किया है. इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग (NCAHP) द्वारा मान्यता प्राप्त 10 नई विधाओं को राज्य में शामिल किया गया है. वर्तमान शैक्षणिक सत्र से लगभग 1000 सीटों पर नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं. सरकार का कहना है कि इन पाठ्यक्रमों के पूरा होने के बाद छात्र देश के किसी भी राज्य में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे.

सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से बदली स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर

बिलासपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

अक्टूबर 2024 में शुरू हुए बिलासपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वर्तमान में नौ विभाग संचालित हो रहे हैं. प्रतिदिन लगभग 125 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। अस्पताल में अब तक 81 जटिल सर्जरी की जा चुकी हैं और 1 लाख 44 हजार 158 मरीज उपचार प्राप्त कर चुके हैं.

जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

211 करोड़ रुपये की लागत से बने जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को देश के टियर-3 शहरों में PPP मॉडल पर संचालित पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बताया जा रहा है. यहां जनवरी 2026 से ओपीडी और अप्रैल 2026 से आईपीडी सेवाएं शुरू हुईं. अब तक 6500 मरीजों का उपचार, 650 मरीज भर्ती, 29 हजार ब्लड जांच, 938 सीटी स्कैन, 927 एमआरआई, 1787 एक्स-रे तथा 765 अल्ट्रासाउंड किए जा चुके हैं. अस्पताल में 240 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है और जुलाई 2026 से कैथ लैब शुरू कर एंजियोग्राफी एवं एंजियोप्लास्टी सेवाएं भी प्रारंभ कर दी गई हैं.

डीकेएस अस्पताल रायपुर

डीकेएस अस्पताल में राज्य का पहला हेमेटोलॉजी क्लीनिक तथा SOTTO अंग प्रत्यारोपण सुविधा शुरू की गई है. गरीब और बुजुर्ग मरीजों के लिए निशुल्क एमआरआई एवं सीटी स्कैन तथा अन्य मरीजों के लिए रियायती दरों पर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

मरीजों का बढ़ता भरोसा

सरकार के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है. राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध अस्पतालों में वर्ष 2023 में 23 लाख 19 हजार 147 ओपीडी मरीज पहुंचे थे. यह संख्या वर्ष 2024 में बढ़कर 27 लाख 18 हजार 216 और वर्ष 2025 में 29 लाख 24 हजार 755 हो गई. वर्ष 2026 में केवल 15 जुलाई तक ही 15 लाख 58 हजार 938 मरीज ओपीडी सेवाओं का लाभ ले चुके हैं. इसी प्रकार आईपीडी मरीजों की संख्या वर्ष 2023 में 3 लाख 310, वर्ष 2024 में 3 लाख 50 हजार 859, वर्ष 2025 में 3 लाख 63 हजार 944 और वर्ष 2026 में 15 जुलाई तक 1 लाख 87 हजार 526 पहुंच चुकी है.

जांच सुविधाओं का व्यापक विस्तार

सरकार के अनुसार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी जांचों में लगातार वृद्धि हुई है. 15 जुलाई 2026 तक 56.90 लाख से अधिक पैथोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री जांच, 6.72 लाख माइक्रोबायोलॉजी जांच, 4.06 लाख रेडियोलॉजी जांच (USG, X-Ray, CT एवं MRI) तथा 25,239 डायलिसिस प्रक्रियाएं पूरी की गई है. जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 15 जुलाई 2026 तक 927 एमआरआई, 4514 डायलिसिस, जबकि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 7009 एमआरआई किए गए हैं.

सिकल सेल रोगियों के लिए समर्पित संस्थान

प्रदेश में सिकल सेल रोग की गंभीरता को देखते हुए रायपुर में 85.09 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सिकल सेल संस्थान विकसित किया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इससे सिकल सेल रोगियों को बेहतर उपचार और अनुसंधान की सुविधा मिलेगी.

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी डॉक्टरों की उपलब्धता

बॉन्डेड सेवा के तहत वर्ष 2023 में 1460 एमबीबीएस और 291 पीजी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे. वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 1725 एमबीबीएस तथा 384 पीजी डॉक्टरों तक पहुंच गई है. साथ ही सरकार ने एमबीबीएस के बाद अनिवार्य बॉन्ड सेवा अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया है.

भर्ती और पदोन्नति में तेजी

चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुल 2436 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1010 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध अस्पतालों में 1825 पद, फिजियोथेरेपी कॉलेजों में 216 पद, नर्सिंग कॉलेजों में 378 पद तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 17 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. CGPSC के माध्यम से 125 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि चिकित्सा महाविद्यालयों में लंबे समय से लंबित लगभग 200 पदोन्नतियां भी पूरी कर ली गई हैं.

मानव संसाधन की वास्तविक तस्वीर

15 जुलाई 2026 तक विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रोफेसर के 274 स्वीकृत पदों में 142 कार्यरत और 132 रिक्त हैं.एसोसिएट प्रोफेसर के 455 में 174 कार्यरत, असिस्टेंट प्रोफेसर के 745 में 378 कार्यरत, सीनियर रेजिडेंट के 649 में 248 कार्यरत, जूनियर रेजिडेंट के 939 में 796 कार्यरत हैं. स्टाफ नर्स के 3120 स्वीकृत पदों में 1982 कार्यरत हैं जबकि 1138 पद रिक्त हैं. वार्ड बॉय एवं आया के 2284 पदों में 894 कार्यरत और 1390 पद रिक्त हैं. विशेषज्ञ डॉक्टरों, मेडिकल ऑफिसरों, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं रेडियोग्राफर के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जारी है.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 6702 खाद्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें 515 नमूने अमानक पाए गए. वर्ष 2025-26 में 6871 नमूनों की जांच हुई और 484 नमूने अमानक मिले. प्रवर्तन कार्रवाई के तहत वर्ष 2024-25 में 146 प्रकरणों में 1.23 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, जबकि वर्ष 2025-26 में 219 प्रकरणों में 75.20 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया.औषधि परीक्षण में वर्ष 2024-25 में 1287 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 15 नमूने अमानक पाए गए. वर्ष 2025-26 में 1285 नमूनों की जांच हुई और 64 नमूने अमानक पाए गए.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ढाई वर्ष के कार्यकाल में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य अधोसंरचना और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, चिकित्सा सीटों में वृद्धि, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का संचालन, आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार, अलाइड हेल्थ परिषद का गठन, डॉक्टरों की भर्ती और मेडिकल शिक्षा के विस्तार को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रही है. वहीं विभागीय आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि रिक्त पदों की समस्या, विशेषज्ञों की कमी और नई परियोजनाओं का समय पर संचालन अभी भी बड़ी चुनौती है.

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने ढाई साल के कार्यकाल को लेकर ईटीवी भारत बातचीत करते हुए कहा कि हमने इस ढाई साल में स्वास्थ्य व्यवस्था को शुद्ध करने का प्रयास किया है वहीं विपक्ष के स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने के आरोप को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना इसलिए वह विरोध करती है.

ऐसे में यह कहना अधिक उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इसे पूर्ण स्वास्थ्य क्रांति का स्वरूप देने के लिए सरकार को मानव संसाधन की कमी दूर करने पर जोर देना होगा. इसके अलावा अधूरी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और घोषित योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा.

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छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त प्रदेश के दावों पर सवाल, बढ़ते केस और मौत के आंकड़ों से घिरा स्वास्थ्य विभाग