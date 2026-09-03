लखीमपुर खीरी में CMO ऑफिस के बाहर स्वास्थ्य अधिकारियों का विरोध-प्रदर्शन
CHO ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय का घेराव किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 5:53 PM IST
लखीमपुर खीरी: ऑनलाइन उपस्थिति न लगाने और वेतन में 50-60% की भारी कटौती करने के विरोध में गुरुवार को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद लगभग 190 स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया.
इस दौरान CHO यूनियन ने लखीमपुर खीरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा और 12 प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की. यूनियन का कहना है कि CL, ML और अन्य वैध दस्तावेज जमा करने के बावजूद रोके और काटे गए वेतन का भुगतान लंबित है. कई CHO ने इंक्रीमेंट, एरियर और लॉयल्टी बोनस बिना पूर्व सूचना के रोके जाने का भी आरोप लगाया है.
ज्ञापन में वर्ष 2025 में म्यूचुअल ट्रांसफर से आए CHO के इंक्रीमेंट, लॉयल्टी बोनस और एरियर के भुगतान की मांग भी शामिल है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25, 25-26 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 का PBI भुगतान तथा TA और कम्युनिकेशन भत्ते का भुगतान लंबित होने की बात कही गई है.
यूनियन ने ANM और आशा कार्यकर्ताओं के TBI भुगतान के साथ ही, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यरत स्वैच्छिक सफाई कर्मचारियों के लंबित मानदेय की भुगतान की भी मांग की गई है. किराए के भवनों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के किराए और विद्युत बिल के भुगतान का मुद्दा भी ज्ञापन में उठाया गया है.
CHO यूनियन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग ने AMS के आधार पर CHO के वेतन में करीब 50 से 60 प्रतिशत की कटौती की है. जिसको लेकर CHO आंदोलन कर रहे हैं.
जिला अध्यक्ष सोहन सिंह, जिला महिला अध्यक्ष अनुपम राजवंशी और जिला महामंत्री विश्वजीत यादव ने कहा कि भुगतान और अन्य समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं. यदि उच्चाधिकारियों से वार्ता कर समाधान और भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो CHO लोकतांत्रिक तरीके से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे. यूनियन ने आंदोलन की स्थिति के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है.
मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी की ओर से CHO को AMS सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे. वर्ष 2022 से यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी, लेकिन 5 अगस्त 2025 से CHO ने AMS पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है.
सीएमओ के मुताबिक जिलाधिकारी की ओर से भी पत्र जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. उनका कहना है कि CHO द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.
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