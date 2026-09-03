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लखीमपुर खीरी में CMO ऑफिस के बाहर स्वास्थ्य अधिकारियों का विरोध-प्रदर्शन

CMO ऑफिस के बाहर स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: ऑनलाइन उपस्थिति न लगाने और वेतन में 50-60% की भारी कटौती करने के विरोध में गुरुवार को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद लगभग 190 स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया.

इस दौरान CHO यूनियन ने लखीमपुर खीरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा और 12 प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की. यूनियन का कहना है कि CL, ML और अन्य वैध दस्तावेज जमा करने के बावजूद रोके और काटे गए वेतन का भुगतान लंबित है. कई CHO ने इंक्रीमेंट, एरियर और लॉयल्टी बोनस बिना पूर्व सूचना के रोके जाने का भी आरोप लगाया है. लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन (VIDEO Credit; ETV Bharat)

ज्ञापन में वर्ष 2025 में म्यूचुअल ट्रांसफर से आए CHO के इंक्रीमेंट, लॉयल्टी बोनस और एरियर के भुगतान की मांग भी शामिल है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25, 25-26 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 का PBI भुगतान तथा TA और कम्युनिकेशन भत्ते का भुगतान लंबित होने की बात कही गई है.



यूनियन ने ANM और आशा कार्यकर्ताओं के TBI भुगतान के साथ ही, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यरत स्वैच्छिक सफाई कर्मचारियों के लंबित मानदेय की भुगतान की भी मांग की गई है. किराए के भवनों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के किराए और विद्युत बिल के भुगतान का मुद्दा भी ज्ञापन में उठाया गया है.