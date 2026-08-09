JPSC Protest: अनशन पर बैठे दो छात्रों की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर पहुंचे धरनास्थल
रांची में अनशन पर बैठे दो छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया.
Published : August 9, 2026 at 5:30 PM IST
रांची: छात्र आंदोलन में अनशन पर बैठे दो छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद धरनास्थल पर डॉक्टर बुलाए गए. दोनों छात्र जयपाल मुंडा स्टेडियम में देवेन्द्र नाथ महतो के साथ अनशन पर बैठे हैं. जानकारी के मुताबिक, महेंद्र मंडल और प्रेम नायक को सांस लेने में दिक्कत और वॉमिटिंग की शिकायत हुई. जिसके बाद तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया.
इस बीच, सदर अस्पताल से डॉक्टरों की टीम के साथ आए मेडिकल अफसर ने बताया कि अनशन की वजह से छात्र गंभीर डिहाइड्रेशन से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें गैस्ट्राइटिस हो गया है. उन्होंने सांस लेने में किसी भी तरह की दिक्कत होने की बात को खारिज कर दिया. हालांकि आंदोलनकारी कुश की खराब तबीयत को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं, अन्य दो अनशनकारी महेंद्र मंडल और प्रेम नायक की भी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से फिलहाल इंकार कर दिया. मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने कहा कि मुख्य रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस की वजह से तबीयत खराब हुई है.
इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन में शुक्रवार को लगातार आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता राहुल क्रांति और बी. पांडे की हालत भी अचानक काफी खराब हो गई थी. अनशन पर डटे रहने के कारण शुक्रवार दोपहर को राहुल क्रांति को तेज बुखार हुआ के बाद चक्कर आने लगे और वे बेहोश हो गए. जिसकेल बाद राहुल क्रांति को रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
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