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तिरंगा यात्रा के बाद बिगड़ी छात्राओं की तबीयत, 100 लड़कियां अस्पताल में भर्ती

सिवान: गुरुवार को बिहार के सिवान में तिरंगा यात्रा निकाली गई लेकिन उसी दौरान कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. यात्रा खत्म होने के बाद स्कूल लौटते ही कई छात्राएं एक-एक कर बेहोश होकर गिरने लगीं. घटना के बाद आनन-फानन में तिरंगा यात्रा समाप्त कर छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया.

भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 100 छात्राओं को इलाज के लिए भर्ती कराया गया. मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से अस्पताल में भी अफरातफरी का माहौल बन गया. जगह की कमी के कारण छात्राओं का इलाज वार्ड, कमरों और बरामदों के अलावा एक्स-रे रूम और ऑपरेशन थिएटर तक में किया गया. अस्पताल के सभी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी इलाज में जुट गए हैं.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंच गए. प्रखंड प्रमुख हरेंद्र पासवान, बीडीओ प्रियंका कुमारी, सीओ धीरज कुमार पांडेय, बीईओ राकेश कुमार, स्कूल के शिक्षक, पुलिसकर्मी और अस्पताल के कर्मचारी छात्राओं को संभालने और इलाज में सहयोग करते रहे.