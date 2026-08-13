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तिरंगा यात्रा के बाद बिगड़ी छात्राओं की तबीयत, 100 लड़कियां अस्पताल में भर्ती

तिरंगा यात्रा के बाद सिवान में करीब 100 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई है. पढ़ें इमरोज अहमद की रिपोर्ट..

girl students in Siwan
सिवान में छात्रों की तबीयत बिगड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 5:24 PM IST

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सिवान: गुरुवार को बिहार के सिवान में तिरंगा यात्रा निकाली गई लेकिन उसी दौरान कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. यात्रा खत्म होने के बाद स्कूल लौटते ही कई छात्राएं एक-एक कर बेहोश होकर गिरने लगीं. घटना के बाद आनन-फानन में तिरंगा यात्रा समाप्त कर छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया.

भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 100 छात्राओं को इलाज के लिए भर्ती कराया गया. मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से अस्पताल में भी अफरातफरी का माहौल बन गया. जगह की कमी के कारण छात्राओं का इलाज वार्ड, कमरों और बरामदों के अलावा एक्स-रे रूम और ऑपरेशन थिएटर तक में किया गया. अस्पताल के सभी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी इलाज में जुट गए हैं.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंच गए. प्रखंड प्रमुख हरेंद्र पासवान, बीडीओ प्रियंका कुमारी, सीओ धीरज कुमार पांडेय, बीईओ राकेश कुमार, स्कूल के शिक्षक, पुलिसकर्मी और अस्पताल के कर्मचारी छात्राओं को संभालने और इलाज में सहयोग करते रहे.

इलाज के बाद कई छात्राओं की हालत में सुधार हुआ, जबकि कुछ को अस्पताल में भर्ती रखकर उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 15 छात्राओं की स्थिति चिंताजनक है.

उमस और तेज धूप वजह: घटना के बाद छात्राओं के अभिभावकों की भी अस्पताल में भीड़ लग गई. अभिभावकों ने स्कूल और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के दौरान उमस भरी गर्मी और तेज धूप को ध्यान में नहीं रखा गया. गर्मी और उमस के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ने और उनके बेहोश होने की बात कही जा रही है.

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