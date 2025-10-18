बिहार में HPV वैक्सीन से कई लड़कियां बेहोश, मचा हड़कंप
सहरसा में HPV वैक्सीन लगते ही कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है.
Published : October 18, 2025 at 12:10 PM IST
सहरसा: बिहार के आरान गांव स्थित लक्ष्मीपति आनंदी देवी मध्य विद्यालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई. जब HPV वायरस का इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद कई छात्राएं अचानक बेहोश होकर गिरने लगीं.
बच्चियों को दी गई थी HPV वैक्सीन: जिलाधिकारी के निर्देश पर सहरसा सदर अस्पताल की टीम लक्ष्मीपति आनंदी देवी मध्य विद्यालय पहुंची थी, जहां लगभग 60 से 70 बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई गई. इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों बाद कई बच्चियों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा.
कुछ बच्चियों के स्वास्थ्य में सुधार: आनन-फानन में सभी प्रभावित छात्राओं को सदर अस्पताल भेजा गया, जहां जिलाधिकारी दीपेश कुमार की देखरेख में चिकित्सकों की टीम द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है. हालांकि अधिकांश बच्चियां धीरे-धीरे होश में आने लगीं.
ग्रामीणों में आक्रोश: घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. विद्यालय परिसर में हंगामा शुरू हो गया. अनहोनी की आशंका से शिक्षकों ने खुद को विद्यालय भवन के भीतर बंद कर लिया, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने बाहर से भी ताला लगा दिया. सूचना मिलते ही एसडीपीओ आलोक कुमार और जिलाधिकारी दीपेश कुमार मौके पर पहुंचे और हालात पर नियंत्रण पाया.
''लक्ष्मीपति आनंदी देवी मध्य विद्यालय में बच्चियों को HPV वैक्सीन दी गई थी. ये वैक्सीन एचपीवी सर्वाइकल कैंसर की होती है. 15 बेहोश बच्चियां अस्पताल आई हैं. घबराने की जरुरत नहीं है''. -दीपेश कुमार, जिलाधिकारी
'' मुझे बताया गया कि बच्चियों को इंजेक्शन दिया गया है. जिस पर मैंने पूछा कि कौन सा इंजेक्शन दिया गया है. तब बोला गया कि हमें नहीं पता है कि कौन सा इंजेक्शन दिया गया है. ऐसे में प्रिसिंपल को पूछना चाहिए था कि किस चीज का इंजेक्शन दिया जा रहा है''. -मोहम्मद यूसुफ, अभिभावक
क्या है HPV वैक्सीन: एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाने के लिए लगाई जाती है, क्योंकि एचपीवी वायरल से यूटरस और निजी अंग में कैंसर होने की संभावना होती है. ये वैक्सीन 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को र्भाशय से संबंधित गंभीर बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से दिया जाता है.
''लक्ष्मीपति आनंदी देवी मध्य विद्यालय में बच्चियों को एचपीवी का निशुल्क टीका दिया गया था. इस दौरान कुछ बच्चियां पैनिक हो गई और कुछ बीमार पड़ गई. मेरी और डीएम साहब की देखरेख में उपचार चल रहा है. सभी बच्चियां स्वास्थ्य हैं और सभी खाना-पीना खा रही हैं''. रत्न झा, सिविल सर्जन
ये भी पढ़ें-