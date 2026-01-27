नागौर में 10 टन विस्फोटक का मामला, SIT जांच में जुटी, आरोपी की बिगड़ी तबीयत
नागौर में विस्फोटक बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी सुलेमान खान की पूछताछ में तबीयत बिगड़ गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Published : January 27, 2026 at 4:54 PM IST
नागौर: जिले के हरसौर गांव से 24 जनवरी रात को 10 टन अवैध विस्फोटक बरामदगी के मामले में केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी सुलेमान खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने बताया कि उसकी हालत अब स्थिर है.
बरामद विस्फोटक में करीब 9550 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 9 कार्टन डेटोनेटर, 12 कार्टन फ्यूज वायर और बड़ी संख्या में गोलियां शामिल हैं. इस बड़ी बरामदगी के बाद नागौर पुलिस ने मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. यह विस्फोटक की आपूर्ति, भंडारण और उद्देश्य का पता लगाएगी.
नागौर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी की तबीयत खराब होने से फिलहाल केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ रुकी हुई है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ही पूछताछ फिर से शुरू की जाएगी. प्राथमिक जांच से संकेत मिलता है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल वैध या अवैध खनन में किया जाना था. आरोपी सुलेमान खान के खिलाफ पहले भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसका घर और फॉर्महाउस जब्त कर लिए गए हैं. हरसौर गांव में थांवला और डेगाना पुलिस तैनात को गई है. इधर, अजमेर में भर्ती सुलेमान खान की सुरक्षा के लिए थांवला पुलिस को लगाया गया है.