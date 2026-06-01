ETV Bharat / state

श्रद्धालुओं पर कहर बनकर टूटी कोल्ड ड्रिंक, 6 लोगों की बिगड़ी तबीयत

चूरू : खाटूश्यामजी के दर्शन कर हनुमानगढ़ लौट रहे श्रद्धालुओं के एक दल के छह सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. सभी को देर रात करीब 11 बजे सरदारशहर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. जानकारी के अनुसार कुल 12 श्रद्धालु दो वाहनों में सवार होकर खाटूश्यामजी से हनुमानगढ़ लौट रहे थे. रास्ते में रतनगढ़ के पास भोजन करने के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी का सेवन किया. इसके कुछ समय बाद छह लोगों को उल्टी, घबराहट तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होने लगीं.

हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल सरदारशहर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल प्रभारी डॉ. चंद्रभान जांगिड़ एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संदीप चाहर ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार शुरू किया. प्रभावित श्रद्धालुओं में अनिल, हरीश, कविता, नम्रता और दीनदयाल सहित छह सदस्य शामिल हैं. हनुमानगढ़ निवासी कविता ने बताया कि भोजन के बाद जिन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी का सेवन किया था, केवल उनकी ही तबीयत खराब हुई, जबकि अन्य सदस्य पूरी तरह स्वस्थ रहे.