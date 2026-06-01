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श्रद्धालुओं पर कहर बनकर टूटी कोल्ड ड्रिंक, 6 लोगों की बिगड़ी तबीयत

सभी श्रद्धालुओं का सरदार शहर के अस्पताल में इलाज चल रहा है.

6 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी
6 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी (फोटो ईटीवी भारत चूरू)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 1:35 PM IST

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चूरू : खाटूश्यामजी के दर्शन कर हनुमानगढ़ लौट रहे श्रद्धालुओं के एक दल के छह सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. सभी को देर रात करीब 11 बजे सरदारशहर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. जानकारी के अनुसार कुल 12 श्रद्धालु दो वाहनों में सवार होकर खाटूश्यामजी से हनुमानगढ़ लौट रहे थे. रास्ते में रतनगढ़ के पास भोजन करने के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी का सेवन किया. इसके कुछ समय बाद छह लोगों को उल्टी, घबराहट तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होने लगीं.

हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल सरदारशहर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल प्रभारी डॉ. चंद्रभान जांगिड़ एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संदीप चाहर ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार शुरू किया. प्रभावित श्रद्धालुओं में अनिल, हरीश, कविता, नम्रता और दीनदयाल सहित छह सदस्य शामिल हैं. हनुमानगढ़ निवासी कविता ने बताया कि भोजन के बाद जिन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी का सेवन किया था, केवल उनकी ही तबीयत खराब हुई, जबकि अन्य सदस्य पूरी तरह स्वस्थ रहे.

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वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संदीप चाहर ने बताया कि भीषण गर्मी के दौरान बिना सावधानी के शीतल पेय पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए छाछ, राबड़ी, नींबू पानी तथा अन्य पारंपरिक पेय पदार्थों के सेवन की सलाह दी है. फिलहाल सभी मरीज चिकित्सकीय निगरानी में हैं और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है.

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