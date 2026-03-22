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आगरा में 18 गोवंशों की तड़पकर मौत, गोशाला के बाहर चरने गए थे, 12 का चल रहा इलाज

रविवार दोपहर गोशाला के 30 गोवंश चरने के लिए बाहर गए थे. इसी दौरान गोवंशों की हालत बिगड़ गई.

मौके पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच पड़ताल की.
मौके पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच पड़ताल की. (Photo Credit; Agra Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 11:11 PM IST

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आगरा : फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में गांव दूरा स्थित दुर्वासागढ़ गोशाला में रविवार को अचानक गोवंशों की तबीयत बिगड़ गई. 30 गोवंश गोशाला की बाहर चारा खाने गए थे, जिनमें से 18 गोवंशों की मौत हो गई. सूचना पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची. सभी मृत गोवंशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और बीमार गोवंशों का उपचार किया जा रहा है.

गांव दूरा में महावीर सिंह की दुर्वासागढ़ गोशाला है. जिसमें करीब 60 गोवंश हैं. हर दिन पानी पीने और चरने के लिए गोशाला से बाहर जाते हैं. रविवार दोपहर गोवंश बाहर चरने गए थे. इसी दौरान गोवंशों की हालत बिगड़ गई. थोड़ी ही देर में कई गोवंश अचानक जमीन पर गिर गए. उनके मुंह से झाग निकलने लगा और बेहोश हो गए.

यह देखकर गोशाला कर्मचारी घबरा गए. तुरंत गोशाला संचालक को सूचना दी. देखते ही देखते कई गोवंश ने दम तोड़ दिया. अचानक बड़ी संख्या में गोवंशों की मौत की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस टीम, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित टीमें मौके पर पहुंच गई. गोशाला संचालक महावीर सिंह ने बताया कि 30 गोवंश की तबीयत खराब हुई है. जिनमें से 18 की मौत हो गई है. अभी 12 की हालत खराब है. जिनका उपचार चल रहा है.

जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. डीके पांडेय ने बताया कि सूचना पर फतेहपुर सीकरी से पशु चिकित्सा अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बीमार गोवंशों का इलाज करने के लिए भेजी गई है. मृत गोवंशों की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमॉर्टम कराया गया है. लैब से जांच कराई जा रही है. जिला प्रशासन की देखरेख में जेसीबी मशीन की सहायता से मृत गोवंशों का नियमानुसार अंतिम निस्तारण (दफन) किया जा रहा है. जिससे किसी प्रकार के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके.

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