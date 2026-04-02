ETV Bharat / state

रायबरेली में एक साथ 23 बच्चों का बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर, जानिए ऐसा क्या खा लिया था

अस्पताल में चल रहा बच्चों का इलाज. ( Photo Credit; ETV Bharat )