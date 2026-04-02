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रायबरेली में एक साथ 23 बच्चों का बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर, जानिए ऐसा क्या खा लिया था

इलाज के लिए डॉक्टर की टीम लगा दी गई है. स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

अस्पताल में चल रहा बच्चों का इलाज.
अस्पताल में चल रहा बच्चों का इलाज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 3:40 PM IST

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रायबरेली : थाना सलोन क्षेत्र के रुद्र का पुरवा गांव में एक साथ लगभग 23 बच्चे खराब मट्ठा पीने से बीमार पड़ गए. फूड प्वाइजनिंग का शिकार हुए बच्चों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. 6 बच्चों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं होने पर एंबुलेंस से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. 6 बच्चों का जिला अस्पताल के बाल वार्ड में इलाज चल रहा है.

बच्चों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन चिकित्सक नजर बनाए हुए है, इलाज के लिए डॉक्टर की टीम लगा दी गई है. इस मामले में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

डिप्टी सीएमओ डीएस अस्थाना ने बताया कि तीन चार दिन पहले नवरात्र के दौरान सलोन के रुद्र का पुरवा गांव में एक परिवार के करीब 23 बच्चे घर में बने मट्ठा को पी लिया. जिसके बाद सभी की तबीयत खराब हो गई.

उल्टी की शिकायत पर सभी को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया. जिसमें से 6 बच्चे ज्यादा बीमार थे, तो उन्हें डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. वहीं 9 बच्चों का इलाज हुआ. 8 बच्चों को छुट्टी दे दी गई है. सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं.

जिला अस्पताल के ईएमओ ने बताया कि सलोन सीएचसी से 6 बच्चे आज जिला अस्पताल आये हैं. जिन्हें एडमिट कर लिया गया है. परिजनों ने बताया कि बच्चों ने दूषित मट्ठा पी लिया था, जिसके बाद उल्टी व दस्त शुरू हो गए थे. सभी का उपचार हो रहा है. हालत सामान्य है.

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