भाजपा द्वारा सीएम आवास घेरने की कोशिश पर बिफरे मंत्री इरफान अंसारी, कहा- सीएम और परिवार की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
रांची में बीजेपी द्वारा सीएम हाउस घेरने की कोशिश पर स्वास्थ्य मंत्री ने उनपर निशाना साधा है.
Published : August 11, 2026 at 12:30 AM IST
रांची: मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज (सोमवार) भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए वहां उपद्रव की स्थिति पैदा की.
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार साथ से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है. लेकिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मामले में नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
'बड़ी घटना होते-होते बची'
स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार और बच्चों के साथ मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं. ऐसे में आवास तक पहुंचकर हंगामा करना गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सिर्फ झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के गौरव हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था कोई मजाक नहीं है.
आज भगवान का शुक्र है कि एक बहुत बड़ी घटना होते-होते रह गयी. उन्होंने भाजपा विधायकों से पूछा कि आपको हक किसने दिया कि आप सीएम आवास तक पहुंच जाएं. मंत्री ने सवाल उठाया कि भाजपा विधायकों को आखिर किसने अधिकार दिया कि वे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर हंगामा और उपद्रव करें. उन्होंने कहा कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन संवैधानिक पद की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना अलग बात है.
उन्होंने भाजपा की राजनीति को 'अराजकता की राजनीति' करार दिया. साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति भीड़ के साथ संवैधानिक संस्थाओं या जनप्रतिनिधियों के आवास तक पहुंचकर कानून-व्यवस्था को चुनौती दे सकता है.
विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले भाजपा विधायकों के खिलाफ नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि विधायक लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं, विधानसभा की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए.
युवाओं के आंदोलन को लेकर भी बोले मंत्री
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के युवा अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं. सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए करना चाहती है. उन्होंने भाजपा पर युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया. डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की जनता हिंसा और राजनीतिक अराजकता नहीं, बल्कि शांति, विकास और रोजगार चाहती है.
रांची में प्रदर्शन को लेकर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनकारी रांची में विधानसभा की ओर मार्च करते नजर आए. प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में JSSC-CGL परीक्षा रद्द करना, कथित अनियमितताओं की CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार शामिल हैं. इसी दौरान भाजपा नेताओं ने भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया. विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और शाम को उनको छोड़ दिया गया.
मंत्री इरफान अंसारी की भाजपा को चेतावनी
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युवाओं के आंदोलन की आड़ में राजनीतिक हिंसा या उपद्रव की कोशिश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. उन्होंने कहाकि झारखंड की जनता सब देख रही है. लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और कानून से ऊपर कोई नहीं— चाहे वह कितना भी बड़ा नेता या विधायक क्यों न हो.
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