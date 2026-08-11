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भाजपा द्वारा सीएम आवास घेरने की कोशिश पर बिफरे मंत्री इरफान अंसारी, कहा- सीएम और परिवार की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

रांची: मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज (सोमवार) भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए वहां उपद्रव की स्थिति पैदा की.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार साथ से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है. लेकिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मामले में नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

'बड़ी घटना होते-होते बची'

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार और बच्चों के साथ मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं. ऐसे में आवास तक पहुंचकर हंगामा करना गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सिर्फ झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के गौरव हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था कोई मजाक नहीं है.

आज भगवान का शुक्र है कि एक बहुत बड़ी घटना होते-होते रह गयी. उन्होंने भाजपा विधायकों से पूछा कि आपको हक किसने दिया कि आप सीएम आवास तक पहुंच जाएं. मंत्री ने सवाल उठाया कि भाजपा विधायकों को आखिर किसने अधिकार दिया कि वे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर हंगामा और उपद्रव करें. उन्होंने कहा कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन संवैधानिक पद की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना अलग बात है.

उन्होंने भाजपा की राजनीति को 'अराजकता की राजनीति' करार दिया. साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति भीड़ के साथ संवैधानिक संस्थाओं या जनप्रतिनिधियों के आवास तक पहुंचकर कानून-व्यवस्था को चुनौती दे सकता है.

विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले भाजपा विधायकों के खिलाफ नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि विधायक लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं, विधानसभा की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए.

युवाओं के आंदोलन को लेकर भी बोले मंत्री