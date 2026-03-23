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स्वास्थ्य विभाग मिलने के बाद दून अस्पताल पहुंचे सुबोध उनियाल, मरीजों से की बात, व्यवस्थाएं भी जांची

देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों का आवंटन कर दिया गया है. जिसके तहत कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से स्वास्थ्य विभाग हटाया गया है. जिसकी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को सौंपी गई है. वहीं, विभागों का आवंटन होने के बाद सभी कैबिनेट मंत्री सक्रिय नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्री सुबोध उनियाल सीधे दून अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने निरीक्षण के दौरान उपचाराधीन मरीजों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना. साथ ही उन्हें उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी भी ली. उन्होंने मरीजों एवं उनके तीमारदार (परिजनों) से संवाद कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया.

इस दौरान मंत्री उनियाल ने अस्पताल के डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की. साथ ही उन्हें बेहतर समन्वय एवं संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिए. ताकि, प्रत्येक व्यक्ति को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को सुलभ, सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.