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इस फार्मूले से पहाड़ में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी होगी दूर, प्रसव मामले में अस्पतालों की एंबुलेंस का भी होगा इस्तेमाल!

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने का फॉर्मूला बताया.

SPECIALIST DOCTORS IN HILLY AREAS
इस फार्मूले से पहाड़ में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी होगी दूर (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 4, 2026 at 3:49 PM IST

6 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अक्सर ही चर्चाओं में बना रहता है, जिसकी मुख्य वजह है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से सामने आ रहे मरीजों को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाना है. इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम ऐसे गांव हैं, जहां अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है. जिस कारण मरीज अस्पतालों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं. इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी बनी हुई है, जिसको लेकर सरकार अब नई व्यवस्था पर जोर दे रही है.

दरअसल, 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके मद्देनजर एक तरफ स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं को भी दूर करने के लिए रणनीतियां तैयार करने की कवायद जारी है. स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए रोस्टर पोस्टिंग के फार्मूले पर काम करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही देहरादून और हल्द्वानी में डॉक्टर्स कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया है, ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स को पहाड़ चढ़ाया जा सके. इसके साथ ही कई बार पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा भी देखने को मिला है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा के दौरान एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है. इसके लिए विभाग ने निर्णय लिया है कि अब अस्पतालों की एंबुलेंस का इस्तेमाल भी प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिलाओं को 108 एंबुलेंस की तरह ही किया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री का फॉर्मूला (Video- ETV Bharat)

ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि,

चारधाम यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार बहुत गंभीर है. हाल ही में राज्यपाल गुरमीत सिंह की ओर से भी लोकभवन में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था. मुख्य रूप से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, कार्डियक अरेस्ट और एक्सीडेंटल के मामले देखे जाते हैं. ऐसे में इन तीनों ही समस्याओं को लेकर व्यापक स्तर पर मंथन किया गया है. साथ ही दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 20-20 डॉक्टर्स का बैच बनाकर ट्रेनिंग दी जा रही है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से डॉक्टर्स की तैनाती की जा रही है, उससे विगत वर्षों के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं के मौतों के आंकड़े कम आएंगे.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री-

उत्तराखंड राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि, ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर जो नौकरी करने के इच्छुक होंगे, उनको ही हायर किया जा सकता है. क्योंकि उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है. जबकि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए 50 फीसदी एडिशनल पे का भी प्रावधान है, तब भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं. जिसको देखते हुए अब विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए रोस्टर पोस्टिंग पर काम कर रहे हैं, जिसमें पहाड़ों पर 6 महीने की पोस्टिंग के बाद उस डॉक्टर को वापस बुला लिया जाएगा. इससे पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी दूर होगी.

देहरादून और हल्द्वानी में डॉक्टर्स कॉलोनी बनाने पर विचार: साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, हर व्यक्ति को फैमिली सिक्योरिटी चाहिए है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लें. ऐसे में जिन डॉक्टर्स को सुदूर क्षेत्रों में भेजा जाएगा, उनके लिए हल्द्वानी और देहरादून में एक- एक डॉक्टर्स कॉलोनी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. ताकि उन्हें फैमिली की सुरक्षा महसूस हो और वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें. इसको लेकर विभाग काम कर रहा है जिस पर आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा.

मंत्री सुबोध उनियाल को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो कई अस्पतालों का निरीक्षण कर चुके हैं. निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में मौजूद व्यवस्थाओं के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि,

अस्पतालों में कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की है कि जिस- जिस अस्पताल में वो निरीक्षण करने जा रहे हैं. वहां वो देख रहे हैं कि सफाई बेहतर ढंग से हो रही है. डॉक्टर्स मौजूद हैं. मरीजों को रेफर नहीं किया जा रहा है. ऐसे में प्रदेश भर में मौजूद सभी अस्पतालों में यही वातावरण बनाना है. ताकि मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ मिले. फिलहाल डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें थोड़ा सा इंस्पायर करने की जरूरत है. क्योंकि डॉक्टर का पेशा ऐसा पेशा है, जहां मरीज उसे भगवान समझ कर जाता है कि वो जान बचाने का काम करेगा. ऐसे में डॉक्टर्स उस भावना को समझें और अच्छे से काम करें.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री-

अस्पतालों की एंबुलेंस भी होंगी डिलीवरी केस में यूज: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे कंधे, खाट या फिर डंडी कंडी पर लादकर मीलों का सफर पैदल तय कर सड़क मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है. इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, उत्तराखंड राज्य में सड़क कनेक्टिविटी पहले से काफी बेहतर हो गई है. हालांकि, अभी कुछ जगहों पर नहीं है, लेकिन जल्द ही वहां पर भी रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी. लेकिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी संबंधित मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि, जो इंस्टीट्यूशन यानी अस्पतालों के एंबुलेंस हैं, उनको भी सिर्फ डिलीवरी केस के लिए 108 की तरह उपयोग किया जा सकता है. ताकि गर्भवती महिला को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया जा सके.

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