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सुबोध उनियाल का एंग्री यंगमैन अवतार, सातवें आसमान पर गुस्सा, अव्यवस्थाओं पर भड़के, जानिये पूरा मामला

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल टिहरी बौराड़ी जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे. जहां उन्हें कई अव्यवस्थाएं मिली. उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई.

HEALTH MINISTER SUBODH UNIYAL
सुबोध उनियाल का एंग्री यंगमैन अवतार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 2:13 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालात किसी से छुपी नहीं है. आये दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से बदहाली की तस्वीरें सामने आती रहती हैं. प्रदेश के अस्पताल भी बीमार हैं. इन्हीं बीमार अस्पतालों का जायजा लेने के लिए नये नवेले स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ग्राउंड जीरो पर उतरे. इस दौरान उनका एंग्री यंगमैन अवतार देखने को मिला.

दरअसल, बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल टिहरी दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान अस्पताल परिसर और वार्ड के शौचालयों में सफाई व्यवस्था न होने पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल भड़क गये. उन्होंने यहां अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई.

सुबोध उनियाल का एंग्री यंगमैन अवतार (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सीएमओ और सीएमएस को भी मामले में जवाब तलब किया. स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा अगर जिला अस्पताल में जल्द से जल्द सफाई व्यव्स्था में सुधार नहीं हुआ तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सीएमएस को मरीजों को अनावश्यक रेफर न करने को कहा. रविवार को स्वास्थ्य उनियाल ने जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचकर बीते 2 मार्च को सुल्याधार में भालू के हमले में घायल हुए बेरगणी के विनोद रावत और प्रधान युद्धवीर रावत का हालचाल जाना. डॉक्टरों से उन्हें बेहतर उपचार देने को कहा.

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने हमले में घायल हुए लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया. सीएमओ डॉ. श्याम विजय को निर्देश दिए कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक चाक-चौबंद करें. अस्पताल केवल रेफरल सेंटर न रहें बल्कि मरीजों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराएं.

पहाड़ चढ़ेंगे डॉक्टर: प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए 50 फीसदी एडिशनल पे का भी प्रावधान है. तब भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं. जिसको देखते हुए अब विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए रोस्टर पोस्टिंग पर काम कर रहे हैं. जिसमें पहाड़ों पर 6 महीने की पोस्टिंग के बाद उस डॉक्टर को वापस बुला लिया जाएगा. इससे पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी दूर होगी.

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