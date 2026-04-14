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बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी, PHC तक अल्ट्रासाउंड सुविधा देने पर जोर

देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है, ताकि शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके. राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था, ना के बराबर मरीजों का रेफर और बाहर से दवाइयां लिखना बंद करने पर जोर दे रही है. इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल सोमवार को दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय पहुंचे. उन्होंने चिकित्सालय में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सभी फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सिस्मेक्स मशीन, हेल्थ पैकेज और एनेस्थीसिया वर्क सेक्शन का लोकार्पण किया.

बाहर की दवाई लिखने वाले डॉक्टर होंगे चिन्हित: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने तमाम योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद दून मेडिकल चिकित्सालय के प्रोफेसर और डॉक्टर के साथ बैठक की. बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर का पेशा बहुत पवित्र पेशा है और आप सभी लोग एक प्रक्रिया के तहत कंपटीशन से आए हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि रिजेक्टेड ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी से वंचित रह गए, उन डॉक्टर्स के अस्पतालों में भीड़ क्यों लग रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में भीड़ कम होती है.

निजी अस्पताल में मरीजों के जाने से चिंतित स्वास्थ्य मंत्री: सरकारी अस्पतालों के बजाय जनता प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जा रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में दवाई फ्री मिल रही है. तमाम सुविधाएं दे रहे हैं और बेहतर डॉक्टर्स भी हैं. साथ ही मंत्री ने दून अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछा कि दून अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयस्थिति और सुविधाएं बेहतर होने के बावजूद बेहतर ढंग से स्टैबलिश क्यों नहीं हो पा रहे है? लेकिन, अगर सभी डॉक्टर्स ठान लें तो अच्छा काम कर सकते हैं. मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पताल में घुसते ही लगता है सरकारी अस्पताल में आ गए हैं जबकि प्राइवेट अस्पताल में साफ- सफाई काफी बेहतर होती है. इसी तरह सरकारी अस्पतालों में भी बेहतर साफ- सफाई करने की जरूरत है.