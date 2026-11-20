रांची में एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री की दो टूक, बोले- बर्दाश्त नहीं की जाएगी ब्लैकमेलिंग
झारंखड में जारी 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 20, 2026 at 8:01 PM IST
रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा आज भी ठप है. बुधवार शाम से जारी 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल का जहां रांची के बाहर व्यापक असर पड़ा है, वही राजधानी में अनुमंडल अस्पताल, निजी अस्पताल के एम्बुलेंस और पीएचसी की एम्बुलेंस से व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने की कोशिश की गई.
इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब बार-बार की हड़ताल और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार ने एंबुलेंस सेवा बहाल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का फैसला लिया है. इसके तहत सभी जिलों के उपायुक्त (डीसी) और सिविल सर्जन को एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.
600 एंबुलेंस ड्राइवरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि झारखंड में करीब 600 एंबुलेंस ड्राइवरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जब तक नई एजेंसी नहीं आ जाती, तब तक जिला प्रशासन एंबुलेंस संचालन संभालेगा. जरूरत पड़ने पर नए ड्राइवरों को भी हायर किया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि मरीजों को परेशानी में छोड़कर सरकार चुप नहीं बैठेगी.
मेरी नरमी को कमजोरी समझने लगे हैं कर्मचारी: मंत्री इरफान अंसारी
डॉ. इरफान अंसारी ने हड़ताली कर्मचारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों पर विचार कर रही है. कई बार कर्मचारियों की बातें मानी गईं, लेकिन इसके बावजूद बार-बार हड़ताल की जा रही है. उन्होंने कहा कि उनकी नरमी को कुछ लोग कमजोरी समझने लगे हैं और इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं.
मंत्री ने कहा, 'मैं उनकी बात मान रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आए दिन वह स्ट्राइक करेंगे और व्यवस्था ठप कर देंगे. उन्होंने कर्मचारियों से मरीजों के प्रति जिम्मेदारी निभाने की अपील की और चेतावनी दी कि अब सरकार कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी.
निजी वाहन से अस्पताल पहुंचने पर सरकार देगी किराया
एंबुलेंस सेवा बाधित होने से मरीजों को हो रही परेशानी के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने एक अहम घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि एंबुलेंस नहीं मिलने पर यदि कोई मरीज निजी वाहन या दूसरे साधन से अस्पताल पहुंचता है और इसके लिए उसे किराया देना पड़ता है, तो सरकार उस खर्च की भरपाई करेगी. स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, मरीज रिम्स, सदर अस्पताल या जिस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचेगा, वहां किराये की राशि के भुगतान के लिए दावा कर सकेगा. सरकार मरीजों को इस खर्च का भुगतान करेगी.
डीसी और सिविल सर्जन संभालेंगे एंबुलेंस व्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी जिलों के डीसी को एंबुलेंस अपने नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया है. सिविल सर्जन के माध्यम से भी संचालन की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि नई एजेंसी आने में करीब एक महीने का समय लग सकता है, लेकिन तब तक एंबुलेंस सेवा को ठप नहीं रहने दिया जाएगा.
डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि सरकार एंबुलेंस सेवा को फिर से शुरू करने के साथ इसे पहले से बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगी. उन्होंने मीडिया और सभी संबंधित लोगों से मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की.
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