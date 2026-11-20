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रांची में एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री की दो टूक, बोले- बर्दाश्त नहीं की जाएगी ब्लैकमेलिंग

एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल से मरीज परेशान ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा आज भी ठप है. बुधवार शाम से जारी 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल का जहां रांची के बाहर व्यापक असर पड़ा है, वही राजधानी में अनुमंडल अस्पताल, निजी अस्पताल के एम्बुलेंस और पीएचसी की एम्बुलेंस से व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने की कोशिश की गई.

इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब बार-बार की हड़ताल और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार ने एंबुलेंस सेवा बहाल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का फैसला लिया है. इसके तहत सभी जिलों के उपायुक्त (डीसी) और सिविल सर्जन को एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.