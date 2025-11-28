ETV Bharat / state

धनबाद के सरकारी अस्पताल में घुसा सियार, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया कुछ ऐसा बयान!

धनबादः जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH के सर्जिकल वार्ड मे बीते 19 नवंबर की देर रात सियार घुस गया. इस घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बयान दिया है.

अस्पताल के वार्ड बॉय ने सियार को घुसते देखने के बाद लाइट जलाने के लिए मरीजों को कहा था. जिसके बाद सियार तेजी से भाग निकला. इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है. गनीमत रही थी कि सियार ने किसी पर हमला नहीं किया.

इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से भी पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया. जिस पर उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल में बाघ अगर कोई घुसा दे तो इसकी जवाबदेही उनकी तो नहीं है. डॉक्टर की भी इसमें कोई गलती नहीं है. उदाहरण देते हुए कहा कि शहर में बाघ आ जाता है. गांव के अस्पताल में सांप, चूहा निकलता रहता है, इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है.