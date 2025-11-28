ETV Bharat / state

धनबाद के सरकारी अस्पताल में घुसा सियार, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया कुछ ऐसा बयान!

धनबाद के सरकारी अस्पताल में सियार घुसने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है.

Health Minister statement on jackal entering in government hospital of Dhanbad
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 28, 2025 at 12:08 AM IST

धनबादः जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH के सर्जिकल वार्ड मे बीते 19 नवंबर की देर रात सियार घुस गया. इस घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बयान दिया है.

अस्पताल के वार्ड बॉय ने सियार को घुसते देखने के बाद लाइट जलाने के लिए मरीजों को कहा था. जिसके बाद सियार तेजी से भाग निकला. इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है. गनीमत रही थी कि सियार ने किसी पर हमला नहीं किया.

इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से भी पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया. जिस पर उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल में बाघ अगर कोई घुसा दे तो इसकी जवाबदेही उनकी तो नहीं है. डॉक्टर की भी इसमें कोई गलती नहीं है. उदाहरण देते हुए कहा कि शहर में बाघ आ जाता है. गांव के अस्पताल में सांप, चूहा निकलता रहता है, इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है.

अब अस्पताल में बाघ घुसा दीजिएगा तो मेरी गलती है, मेरी जवाबदेही है क्या. शहर में बाघ घुसता है तो इसमें सरकार की गलती है क्या. अस्पताल में सांप निकल आता है तो डॉक्टर इसमें जिम्मेवार है. -डॉ. इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री.

बता दें कि गुरुवार को जिला में गोविंदपुर में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पहुंचे थे. यहीं पर मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया. इसके अलावा मंत्री ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो इसके लिए जायदा से ज्यादा अस्पताल खुले बहुत जल्द धनबाद एक और मेडिकल कॉलेज धनबाद को देने जा रहे हैं बहुत जल्दी इसका शिलान्यास करेंगे.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 11 साल पहले बना धनबाद का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं मौजूदा SNMMCH अस्पताल काफी जर्जर हो गई उसे पूरा तोड़ कर नया बिडिंग बनाया जाएगा. मंत्री ने कहा राज्य में तीन मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं और धनबाद में भी एक और मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है

