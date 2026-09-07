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स्टूडेंट्स पर दर्ज FIR पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, बोले- वापस होंगे मामले, बीजेपी के अपराधी तत्वों को नहीं बख्शेंगे

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने धनबाद में छात्रों पर दर्ज FIR पर बयान दिया है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.

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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 8:51 PM IST

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धनबाद: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सोमवार को धनबाद में छात्र आंदोलन, स्वास्थ्य व्यवस्था और एसएनएमएमसीएच में मरीज की मौत के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर सरकार वापस लेगी. वहीं, भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सोमवार को धनबाद स्थित अशर्फी अस्पताल पहुंचे थे. यहां वे अस्पताल में भर्ती अपने एक संबंधी से मिलने आए थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के प्रयासों की जानकारी दी.

छात्रों पर दर्ज FIR पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान (Etv Bharat)

SNMMCH में मरीज की मौत पर जांच का भरोसा

धनबाद के SNMMCH में रविवार को बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद एक महिला को ऑक्सीजन नहीं मिलने और उसकी मौत के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है. उन्होंने साफ कहा कि जांच में अगर अस्पताल के प्रिंसिपल दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले ढाई सालों में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और इसे और बेहतर करने का प्रयास लगातार जारी है.

बीमारी छुपाने से बढ़ जाती है परेशानी

वहीं, अपने साथी मंत्री के निधन पर डॉ. इरफान अंसारी ने गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है, तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, समय रहते बीमारी की जानकारी परिवार और डॉक्टरों को देनी चाहिए, क्योंकि छोटी बीमारी भी धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकती है. आखिरी में मंत्री ने कहा कि उनके साथी मंत्री बीमारी को छिपाते रहे और परिवार के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं दी, बाद में स्थिति गंभीर हो गई और एक दुखद घटना सामने आई.

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