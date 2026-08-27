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स्वाइन फ्लू: दिल्ली में 24 घंटे में आए 138 नए मामले, स्वास्थ मंत्री बोले- घबराने की जरूरत नहीं, हालात नियंत्रण में

इसके बाबत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने संक्रमण की वर्तमान स्थिति, तैयारियों और अस्पतालों की व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए हाल ही में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगमों और राजधानी के प्रमुख अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की. इस बैठक में अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं को और अधिक मजबूत करने और अस्पतालों में आइसोलेशन बेड, डॉक्टर, जांच की सुविधाएं, ज़रूरी दवाएं और अन्य अहम संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसमी बदलाव और उमस के बीच H1N1 इन्फ्लूएंजा यानि स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ रहे हैं. दिल्ली में बीते दिनों संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं. इसके चलते स्वास्थ्य विभाग लर्ट मोड पर है.

H1N1 यानि स्वाइन फ्लू के डरने की कोई बात नहीं है. यह एक मौसमी बीमारी की तरह है जो मानसून के साथ खत्म हो जाएगी. राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में H1N1 के 138 मामले सामने आए हैं, जिससे वर्ष 2026 में दिल्ली में H1N1 मामलों की कुल संख्या 2446 हो गई. वहीं, दिल्ली में अब तक इन्फ्लूएंजा-A के मामलों की कुल संख्या 3177 दर्ज किए गए हैं. अस्पतालों में आने वाले अधिकांश मरीज सामान्य बुखार और फ्लू के लक्षणों के साथ आ रहे हैं। इन्हें प्राथमिक इलाज के बाद 1 से 2 दिनों के भीतर कर डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है.

विशेष आइसोलेशन रूम

सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए समर्पित आइसोलेशन रूम और बेड तैयार किए गए हैं, ताकि अन्य सामान्य मरीजों में इसका प्रसार न हो. मंत्री डॉ. पंकज ने स्पष्ट करते हुए बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आम जनता को पैनिक होने या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. स्थिति को देखते हुए सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया कि वे कम से कम पांच आइसोलेशन बेड तैयार रखें. जबकि बड़े अस्पतालों में इन्फ्लूएंजा और वेक्टर-जनित बीमारियों के मामलों के प्रबंधन के लिए 10 या उससे ज़्यादा आइसोलेशन बेड सुनिश्चित करने को कहा गया है.

स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी रोस्टर, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ़ की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करें. बच्चों और बुज़ुर्गों पर विशेष ध्यान देने पर ज़ोर दिया गया. अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि वे संवेदनशील आयु वर्गो के मरीजों की समय पर जांच और उचित देखभाल सुनिश्चित करें.

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आगे बताया कि स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी विभागों में समर्पित 'फ्लू कॉर्नर' और इमरजेंसी ड्यूटी के लिए सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टरों को तैनात किये गए हैं. जिन संदिग्ध मरीज़ों में लक्षण दिखें, उनकी तुरंत जांच होनी चाहिए और जहां जरूरी हो, वहां स्वैब सैंपल लेकर तत्काल रूप से जांच के लिए भेजा जाएगा.

जांच और दवाइयों की व्यवस्था

अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की मुफ्त जांच और इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटी-वायरल दवा 'टेमीफ्लू' का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है. डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि हर बीमारी के अच्छे इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयों का होना बेहद जरूरी है. अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की लगातार समीक्षा जा रही है. अस्पताल प्रशासन को जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर नियमित रिपोर्ट देने और पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. जहां भी ज़रूरी हो अस्पतालों को सलाह दी गई है कि वे मरीज़ों की देखभाल में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए ज़रूरी दवाओं की स्थानीय स्तर पर खरीद करें.

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया स्वास्थ्य मंत्री कि हमारा मकसद अस्पतालों की तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर अस्पताल किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हो और साथ ही लोगों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक घबराहट न हो.



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