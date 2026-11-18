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तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर भी दिक्कत नहीं, जनसंख्या वृद्धि पर स्वास्थ्य मंत्री का अजब बयान

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ( ETV BHARAT )

एमसीबी: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में घटती प्रजनन दर (फर्टिलिटी रेट) को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. जहां राष्ट्रीय औसत 2.2 है वहीं छत्तीसगढ़ में यह दर 1.8 है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर होना चाहिए. इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई तरह की चर्चा होने लगी है. स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर कृषि मंत्री ने जानकारी नहीं होने की बात कही है.

जबरन नसबंदी न कराएं- श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब जबरदस्ती नसबंदी कराने की आवश्यकता नहीं है. कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी कराने आता है तो उसकी प्रक्रिया की जाती है. पहले परिवार नियोजन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और प्रलोभन देकर नसबंदी कराने की व्यवस्था थी. लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है.