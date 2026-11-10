मनेंद्रगढ़ को करोड़ों रुपये के नर्सिंग कॉलेज की सौगात, अगले साल से शुरू होगी पढ़ाई, स्वास्थ्य मंत्री ने किया भूमिपूजन
मनेंद्रगढ़ को 8.68 करोड़ रुपये के नर्सिंग कॉलेज का उपहार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 10:37 PM IST
एमसीबी: जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विकास की एक नई कड़ी जुड़ गई है. टैक्सी स्टैंड के समीप 8 करोड़ 68 लाख 35 हजार रुपये की लागत से नर्सिंग कॉलेज का निर्माण शुरू हो गया है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नर्सिंग कॉलेज का भूमिपूजन किया है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में एमसीबी को बड़ा उपहार
नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मनेंद्रगढ़ सहित संपूर्ण एमसीबी जिले के लिए चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. अब तक क्षेत्र के विद्यार्थियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन इस संस्थान के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर ही युवाओं और युवतियों को नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर अवसर उपलब्ध होगा. इससे विशेषकर ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को सीधा लाभ होगा.
8 करोड़ 68 लाख रुपये से होगा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण
मनेंद्रगढ़ में प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज का निर्माण 8 करोड़ 68 लाख 35 हजार रुपये की लागत से कराया जाएगा. यह संस्थान क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यहां से प्रशिक्षित होने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में नौकरी मिल सकेगी.
आज मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 8 करोड़ 68 लाख 35 हजार रुपये की लागत से प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस संस्थान के निर्माण से क्षेत्र में नर्सिंग शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिला एमसीबी के श्रद्धालुओं की अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब एवं वैष्णो माता मंदिर की तीर्थयात्रा को भी हरी झंडी दिखाई गई। राज्य सरकार का प्रयास है कि एक ओर युवाओं को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर उपलब्ध हो। इस अवसर पर भाजपा जिला एमसीबी अध्यक्ष श्रीमती चम्पा देवी पावले जी एवं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव जी उपस्थित रही।— ShyamBihari Jaiswal (@ShyamBihariBjp) November 10, 2026
एमसीबी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ चिकित्सा शिक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है. नर्सिंग कॉलेज का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. अगले वर्ष से नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है. आने वाले कुछ वर्षों में एमसीबी जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर स्थान स्थापित करेगा. विशेष रूप से बेटियों के लिए यह संस्थान उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भरता और रोजगार की दिशा में नए अवसर उपलब्ध कराने वाला साबित हो सकता है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जत्था रवाना
नर्सिंग कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत एमसीबी जिले के श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्रा पर रवाना किया गया. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने श्रद्धालुओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु अमृतसर स्थित पवित्र श्री हरमंदिर साहिब एवं माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे तीर्थयात्रा पर रवाना होते समय श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और खुशी देखने को मिली.