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कोरबा जिले में बढ़ाएंगे रेडियोलॉजिस्ट की संख्या, MRI और सीटी स्कैन जैसी मशीनों का इंस्टॉलेशन जल्द: मंत्री जायसवाल

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोरबा के दौरे पर रहे, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संभागीय समीक्षा बैठक ली

Shyam Bihari Jaiswal Korba
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गुरुवार को कोरबा में समीक्षा बैठक ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 3:28 PM IST

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कोरबा: प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गुरुवार को कोरबा के प्रवास पर रहे. यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उन्होंने बिलासपुर संभाग के स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की. इस दौरान स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया समेत बिलासपुर संभाग के सभी जिलों से अधिकारी और कर्मचारी बैठक में पहुंचे. मेडिकल कॉलेज कोरबा के स्वशासी समिति की बैठक भी हुई. जिसमें विभागीय योजनाओं के साथ ही वर्तमान में जारी कामकाज की डिटेल में समीक्षा की गई. मंत्री ने कई बीएससी नर्सिंग शुरू करने समेत कई जानकारी दी.

पूरे संभाग की समीक्षा

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि संभाग की समीक्षा बैठक में सरकार की कई योजनाएं, राष्ट्रीय प्रोग्राम के साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े संभाग स्तरीय विषयों पर चर्चा हुई. जिसमें मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को कम करने पर, मलेरिया और मौसमी बीमारियों की समीक्षा की गई. कुष्ठ और सिकल सेल जैसी बीमारियों पर भी चर्चा की गई है. उनके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स समेत कई विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कोरबा दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीटी स्कैन, एमआरआई मशीनों पर क्या कहा?

कोरबा जैसा जिलों में सरकारी विभागों के पास एमआरआई, सीटी स्कैन और सोनोग्राफी जैसी मशीनो को लगाने की प्रक्रिया सालों से लंबित हैं. इनके नहीं इंस्टॉल होने के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि विभाग की लापरवाही या सिस्टम की उदासीनता नहीं है.

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मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन काफी महत्वपूर्ण मशीन होती हैं, पूरे पैरामीटर से इसको लेना उचित होता है. अलग-अलग स्तर की जो टीम होती हैं उनके द्वारा अप्रूव करके मापदंडों को पूरा करना होता है. जो प्रचलन में है ऐसी मशीनों को खरीदा जाता है. उसके खरीदी की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर चुके हैं, मशीनें जल्द ही स्थापित होंगी.

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प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोरबा के दौरे पर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेडियोलॉजिस्ट बढ़ाने का करेंगे प्रयास

कोरबा जिले में केवल एक रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना और सोनोग्राफी में एक-एक महीने के वेटिंग के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि हमारे पूरे प्रदेश में रेडियोलॉजिस्टिक की काफी कमी है. इसे देखते हुए हम लोगों ने इस वर्ष टेक्नीशियन का जो कोर्स है सभी मेडिकल कॉलेज में चालू किया है. कोरबा में भी चालू करेंगे.

इससे हमें रेडियोलॉजिस्ट मिलेंगे और उसके टेक्नीशियन कम से कम हमारे नीचे तक के सीएचसी तक के अस्पताल में उपलब्ध होंगे. आने वाले समय में इसकी कमी नहीं होगी. अभी वर्तमान में कमी है. प्रयास कर रहे हैं कि कोरबा जैसे जगह में एक से अधिक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाए.- श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

नर्सिंग कोर्स की मिली मंजूरी

कोरबा जिले के सरकारी जीएनएम कॉलेज में 10 साल से भवन और बिना शिक्षक के संचालित होने के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि आपको जानकर खुशी होगी कि बीएससी नर्सिंग की हमने स्वीकृति दे दी है. उसमें भवन भी है, वहां जो पढ़ाने वाले लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र चालू करेंगे.

हालांकि मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि जीएनएम कॉलेज में स्टाफ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. यह जरूर कहा कि नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति हो चुकी है. इस वर्ष से ही नर्सिंग कॉलेज का संचालन कोरबा जिले में शुरू होगा.

मेडिकल कॉलेज का 60% काम पूरा हुआ

मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि कोरबा के मेडिकल कॉलेज के नए भवन निर्माण का 60% काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्द इसे पूर्ण कर लिया जाएगा. मेडिकल कॉलेज का संचालन वहां किया जाएगा. इसे हम सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले हमारे पास प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सभी को सुदृढ़ किया जाएगा. वहां की सुविधाओं को अपडेट किया जाएगा. इसके बाद फिर उसे अपग्रेड करके सुपरस्पेशलिटी या मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के तौर पर संचालन किया जाएगा, अभी इसमें समय लगेगा.

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