इबोला को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की हाईलेवल मीटिंग, रिम्स समेत सभी मेडिकल कॉलेजों को दिए ये दिशा निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इबोला से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 19, 2026 at 3:56 AM IST
रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इबोला वायरस के किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी पूरी रखने के निर्देश रिम्स निदेशक को दिए. इसके साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, चिकित्सा अधीक्षक एवं सदर अस्पतालों को दिए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इबोला वायरस को लेकर झारखंड सरकार पूरी गंभीरता के साथ ठोस कदम उठा रही है.
लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक झारखंड में इबोला के किसी भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है. इसके बावजूद संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है.
झारखंड में इबोला से निपटने की तैयारियों का जायजा
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर झारखंड में इबोला से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया. बैठक के बाद उन्होंने RIMS, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को सख्त निर्देश दिया कि भारत सरकार द्वारा जारी इबोला संबंधी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए. सभी अस्पताल किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे. किसी भी संदिग्ध मरीज की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जांच, आइसोलेशन और समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
यात्री में संदिग्ध लक्षण की जांच
स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर संबंधित एजेंसियों के समन्वय से निगरानी और आवश्यक स्क्रीनिंग की व्यवस्था मजबूत की जाए. किसी यात्री में संदिग्ध लक्षण या जोखिमपूर्ण यात्रा का इतिहास सामने आने पर निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत उसकी जांच और आवश्यक चिकित्सकीय कार्रवाई की जाए. सभी जिलों के सिविल सर्जनों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारियों की लगातार समीक्षा करने को कहा गया है.
क्या है इबोला वायरस और कितनी गंभीर है यह बीमारी
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आम लोगों को इबोला वायरस के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि इबोला वायरस डिजीज एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो इबोला वायरस के कारण होती है, यह बीमारी कुछ मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है. संक्रमण के बाद सामान्यतः 2 से 21 दिनों के भीतर लक्षण सामने आ सकते हैं.
इबोला के लक्षण
शुरुआत में मरीज को अचानक तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. बीमारी बढ़ने पर उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और गंभीर स्थिति में शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्तस्राव भी हो सकता है, इसलिए इसके लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.
दूषित वस्तुओं के संपर्क से भी संक्रमण का खतरा
उन्होंने बताया कि इबोला मुख्य रूप से संक्रमित शख्स के खून, उल्टी, दस्त तथा शरीर के अन्य संक्रमित तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है. संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से दूषित वस्तुओं के संपर्क से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है. संक्रमित मरीज की देखभाल करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है. यह सामान्य सर्दी-जुकाम की तरह हवा से नहीं फैलता, इसलिए लोगों को अनावश्यक भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और जागरूकता बेहद जरूरी है.
इबोला से बचाव के लिए हाथों की नियमित सफाई
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इबोला से बचाव के लिए हाथों की नियमित सफाई, संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से संपर्क से बचाव, आवश्यक PPE किट का इस्तेमाल, सुरक्षित सैंपल कलेक्शन और निर्धारित आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है. किसी भी शख्स में संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर खुद इलाज करने या अफवाह फैलाने के बजाय तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए.
अस्पतालों को दिए गए प्रमुख निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए है:
- RIMS, सभी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में इबोला से निपटने की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए.
- सभी अस्पतालों में आवश्यक आइसोलेशन वार्ड और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहें.
- पर्याप्त PPE किट, सुरक्षा उपकरण एवं अन्य जरूरी मेडिकल संसाधनों का स्टॉक सुनिश्चित किया जाए.
- डॉक्टरों, नर्सों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण नियंत्रण और मरीजों की सुरक्षित देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाए.
- किसी भी संदिग्ध मरीज की तत्काल रिपोर्टिंग कर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जांच एवं इलाज की व्यवस्था की जाए.
- संदिग्ध मरीजों के सैंपल सुरक्षित तरीके से निर्धारित रेफरेंस लैब में भेजे जाएं.
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर निगरानी रखी जाए.
- सभी 24 जिलों में 24 घंटे निगरानी, सूचना आदान-प्रदान और रिपोर्टिंग की व्यवस्था मजबूत की जाए.
RIMS में इबोला से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रांची स्थित RIMS में इबोला से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 12 नवंबर को मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई थी. इस तरह की तैयारियों का उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मियों को किसी भी संभावित परिस्थिति के लिए पहले से प्रशिक्षित और सक्षम बनाना है.
जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. अभी तक झारखंड में इबोला का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हम किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहते. स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की जनता से अपील की है कि इबोला को लेकर घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें, जागरूक रहें, सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध लक्षण की स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सलाह जरूर लें.
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