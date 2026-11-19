ETV Bharat / state

इबोला को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की हाईलेवल मीटिंग, रिम्स समेत सभी मेडिकल कॉलेजों को दिए ये दिशा निर्देश

रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इबोला वायरस के किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी पूरी रखने के निर्देश रिम्स निदेशक को दिए. इसके साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, चिकित्सा अधीक्षक एवं सदर अस्पतालों को दिए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इबोला वायरस को लेकर झारखंड सरकार पूरी गंभीरता के साथ ठोस कदम उठा रही है.

लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक झारखंड में इबोला के किसी भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है. इसके बावजूद संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है.

झारखंड में इबोला से निपटने की तैयारियों का जायजा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर झारखंड में इबोला से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया. बैठक के बाद उन्होंने RIMS, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को सख्त निर्देश दिया कि भारत सरकार द्वारा जारी इबोला संबंधी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए. सभी अस्पताल किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे. किसी भी संदिग्ध मरीज की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जांच, आइसोलेशन और समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

यात्री में संदिग्ध लक्षण की जांच

स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर संबंधित एजेंसियों के समन्वय से निगरानी और आवश्यक स्क्रीनिंग की व्यवस्था मजबूत की जाए. किसी यात्री में संदिग्ध लक्षण या जोखिमपूर्ण यात्रा का इतिहास सामने आने पर निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत उसकी जांच और आवश्यक चिकित्सकीय कार्रवाई की जाए. सभी जिलों के सिविल सर्जनों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारियों की लगातार समीक्षा करने को कहा गया है.

क्या है इबोला वायरस और कितनी गंभीर है यह बीमारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आम लोगों को इबोला वायरस के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि इबोला वायरस डिजीज एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो इबोला वायरस के कारण होती है, यह बीमारी कुछ मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है. संक्रमण के बाद सामान्यतः 2 से 21 दिनों के भीतर लक्षण सामने आ सकते हैं.

इबोला के लक्षण

शुरुआत में मरीज को अचानक तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. बीमारी बढ़ने पर उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और गंभीर स्थिति में शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्तस्राव भी हो सकता है, इसलिए इसके लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

दूषित वस्तुओं के संपर्क से भी संक्रमण का खतरा

उन्होंने बताया कि इबोला मुख्य रूप से संक्रमित शख्स के खून, उल्टी, दस्त तथा शरीर के अन्य संक्रमित तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है. संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से दूषित वस्तुओं के संपर्क से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है. संक्रमित मरीज की देखभाल करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है. यह सामान्य सर्दी-जुकाम की तरह हवा से नहीं फैलता, इसलिए लोगों को अनावश्यक भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और जागरूकता बेहद जरूरी है.