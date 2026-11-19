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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सोनिया गांधी को बताया 'दुर्गा मां', मुंबई में किताब फाड़े जाने पर बीजेपी पर साधा निशाना

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ( ETV BHARAT )

रांची: मुंबई में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं के द्वारा कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love किताब के पन्ने फाड़े जाने और इस पर बैन लगाने की मांग पर झारखंड में सियासत गर्म हो गई है. कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि ये वे लोग हैं, जो 'देश को तोड़ने' वाली शक्ति है, जो घटना को अंजाम दे रही है.

उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जो किताब सोनिया गांधी जी ने लिखी है, उन्हें पढ़नी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों को 'अक्ल' नहीं है, उन्हें सीखना चाहिए कि त्याग क्या होता है? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया था, लेकिन बीजेपी के लोग को मुखिया का पद मिल जाता है, तो वह उसे ग्रहण कर लेंगे.