स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सोनिया गांधी को बताया 'दुर्गा मां', मुंबई में किताब फाड़े जाने पर बीजेपी पर साधा निशाना
मुंबई में सोनिया गांधी की किताब के पन्ने फाड़े जाने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा
Published : November 19, 2026 at 3:57 AM IST
रांची: मुंबई में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं के द्वारा कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love किताब के पन्ने फाड़े जाने और इस पर बैन लगाने की मांग पर झारखंड में सियासत गर्म हो गई है. कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि ये वे लोग हैं, जो 'देश को तोड़ने' वाली शक्ति है, जो घटना को अंजाम दे रही है.
उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जो किताब सोनिया गांधी जी ने लिखी है, उन्हें पढ़नी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों को 'अक्ल' नहीं है, उन्हें सीखना चाहिए कि त्याग क्या होता है? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया था, लेकिन बीजेपी के लोग को मुखिया का पद मिल जाता है, तो वह उसे ग्रहण कर लेंगे.
डॉ. इरफान अंसारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोनिया गांधी 'दुर्गा मां' के समान है यदि उनके किताब को कोई फाड़ा होगा, तो मैं उस पर केस करूंगा. उन्होंने कहा कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सोनिया गांधी की किताब गिफ्ट कर रहा था, उसे गुजराती में टाइप करवा रहा था कि सीखिए किस तरह से उनका त्याग रहा है, लेकिन इसे फाड़ा जा रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.
बीजेपी और उनके घटक दल शिक्षा, किताब आदि से कोसों दूर: शिल्पी नेहा तिर्की
कांग्रेस नेता और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुम्बई में सोनिया गांधी के किताब फाड़े जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी और उनके घटक दल शिक्षा, किताब आदि से कोसों दूर हैं. सोनिया गांधी जी का किताब अदभुत है. एक महिला की आपबीती और खुद के अपने परिवार के लोगों के साथ के संबंधों को इस किताब में विस्तार से और बेहतरीन ढंग से चर्चा की गई है.
जहां तक वीर सावरकर की बात है तो मैं इस चैप्टर तक नहीं पहुंची हूं लेकिन आप किसी भी इतिहासकार की किताब को उठाकर देख लें, जिन्होंने इतिहास के साथ न्याय किया है, जिन लेखकों ने इतिहास को रूबरू उतारने का काम किया है, उन सभी ने वीर सावरकर का जो इतिहास रहा है, जिसे 'माफी सावरकर' के रूप में नाम दिया है, उसे सभी जानते हैं, उसका वर्णन किया गया है सभी इतिहासकारों के साथ मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जोर देते हुए कहा कि सावरकर का 'देश की आजादी' में क्या योगदान रहा, वह सब कोई जानता हैं कि किस तरह से 'नाथूराम गोडसे' को उन्होंने 'गांधी जी की हत्या' के लिए प्रेरित किया और आखिरकार 'उनकी हत्या' कर दी गई, यह सभी चीजें इतिहास में दर्ज है और इसे यदि आरएसएस और बीजेपी के लोग मनाना नहीं चाहती है, तो क्या किया जा सकता है.
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