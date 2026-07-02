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दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने किया नरेला हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

निरीक्षण के दौरान दोनों नेताओं ने अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और मरीजों से भी बातचीत कर उनका हालचाल जाना, सरकार का कहना है कि अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की नरेला विधानसभा स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह और नरेला के विधायक राजकरण खत्री ने निरीक्षण किया. इस दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया.

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि

पिछली सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जो कमियां रह गई थीं, उन्हें वर्तमान सरकार चरणबद्ध तरीके से दूर कर रही है. अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

वहीं, नरेला के विधायक राजकरण खत्री ने कहा कि क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मरीजों की सुविधा के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं रहने दी जाएगी और विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे.

राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के निरीक्षण के जरिए सरकार ने साफ संकेत दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर उसका विशेष फोकस है. अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं ताकि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर बेहतर इलाज और सभी जरूरी सुविधाएं मिल सकें. अब देखना होगा कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देश कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं और मरीजों को उनका वास्तविक लाभ कब तक मिल पाता है.

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