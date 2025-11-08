ETV Bharat / state

दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों-मेडिकल सुविधाओं पर अहम बैठक आज, सौरभ भारद्वाज लगातार लगा रहे आरोप

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ( PHOTO SOURCE: X @drpankajbjp )

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं और आवश्यक दवाइयों को लेकर बैठक बुलाई है. विपक्ष जिस तरह से अस्पतालों में दवाइयों की कमी, मेडिकल स्टॉफ की कमी आदि को लेकर हमलावर है मंत्री ने देर शाम सचिवालय में बैठक बुलाई है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की उपलब्धता व पूरे मामले की तत्काल समीक्षा के बाद कहा कि लाइफ सेविंग दवाइयों के स्टॉक की समीक्षा के बाद संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मंगोलपुरी समेत संबंधित अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने साफ-साफ कहा है कि अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और मेडिकल सामान की कोई कमी नहीं है. दिल्ली के लोकनायक अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है. साथ ही अस्पताल में मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी से दवाओं की आपूर्ति कैसे हो रही है, इस पर भी चर्चा होगी. दिल्ली सरकार के एलएनजेपी, संजय गांधी मेमोरियल, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री अस्पतालों की रिपोर्ट में 40 से अधिक महत्वपूर्ण दवाइयों और मेडिकल आइटम्स की उपलब्धता पर चर्चा होगी. जिनमें एमिकैसिन, मेरोपेनम, वैनकोमाइसिन जैसे इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स और डेक्सामेथासोन जैसे स्टेरॉयड दवाइयां, वैक्सीन, सिरप, टैबलेट्स, आईवी कैनुला और नॉर्मल सलाइन बोतल समेत लाइफ सेविंग दवाओं और शल्य चिकित्सा की आपूर्तियां शामिल हैं. दिल्ली सचिवालय (SOURCE: ETV BHARAT)