ETV Bharat / state

दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों-मेडिकल सुविधाओं पर अहम बैठक आज, सौरभ भारद्वाज लगातार लगा रहे आरोप

इस मीटिंग में मेडिकल स्टाफ और दवाओं की कमी जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप भी लगा रहा है.

Etv Bharat
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह (PHOTO SOURCE: X @drpankajbjp)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 8, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं और आवश्यक दवाइयों को लेकर बैठक बुलाई है. विपक्ष जिस तरह से अस्पतालों में दवाइयों की कमी, मेडिकल स्टॉफ की कमी आदि को लेकर हमलावर है मंत्री ने देर शाम सचिवालय में बैठक बुलाई है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की उपलब्धता व पूरे मामले की तत्काल समीक्षा के बाद कहा कि लाइफ सेविंग दवाइयों के स्टॉक की समीक्षा के बाद संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मंगोलपुरी समेत संबंधित अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने साफ-साफ कहा है कि अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और मेडिकल सामान की कोई कमी नहीं है. दिल्ली के लोकनायक अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है.

साथ ही अस्पताल में मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी से दवाओं की आपूर्ति कैसे हो रही है, इस पर भी चर्चा होगी. दिल्ली सरकार के एलएनजेपी, संजय गांधी मेमोरियल, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री अस्पतालों की रिपोर्ट में 40 से अधिक महत्वपूर्ण दवाइयों और मेडिकल आइटम्स की उपलब्धता पर चर्चा होगी. जिनमें एमिकैसिन, मेरोपेनम, वैनकोमाइसिन जैसे इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स और डेक्सामेथासोन जैसे स्टेरॉयड दवाइयां, वैक्सीन, सिरप, टैबलेट्स, आईवी कैनुला और नॉर्मल सलाइन बोतल समेत लाइफ सेविंग दवाओं और शल्य चिकित्सा की आपूर्तियां शामिल हैं.

दिल्ली सचिवालय
दिल्ली सचिवालय (SOURCE: ETV BHARAT)

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि कुछ दवाइयां, जैसे इंजेक्शन लाइनजोलिड और सिरप आइप्रावेंट फिलहाल कुछ स्थानों पर उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वे आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) में शामिल नहीं हैं. इस पर मंत्री ने सफाई मांगी है. हालांकि, ऐसी दवाइयों के उपयुक्त विकल्प सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं जो मरीजों को वितरित किया जा रहा है.

अस्पतालों की रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि लाइफ सेव‍िंग दवाइयों, वैक्सीन और शल्य चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है और किसी भी प्रकार की कमी होने पर उसकी आपूर्ति तत्काल रूप से की जाती है.

सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में देने के लिए केजरीवाल सरकार में बने शानदार अस्पताल को चालू नहीं कर रही भाजपा सरकार- सौरभ भारद्वाज

दिल्ली चुनाव से पहले शालीमार बाग में 1470 बेड का तैयार शानदार सरकारी अस्पताल अभी तक चालू नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किये हैं. AAP के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अस्पताल की वीडियो एक्स पर साझा कर कहा कि क्या सरकारी अस्पतालों को सीएम रेखा गुप्ता सरकार निजी (प्राईवेट) अस्पतालों को देने वाली हैं? अगर मैक्स अस्पताल शालीमार बाग के साथ ये 1470 बेड का सरकारी अस्पताल खुल गया तो प्राइवेट अस्पताल को नुक़सान होगा, मरीज़ सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएंगे. क्या इसीलिए अस्पतालों में फ्री दवाई बंद हैं और क्या इसीलिए मोहल्ला क्लीनिक बंद किए जा रहे हैं?

ये भी पढ़ें- आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए आ गया इंटरव्यू शेड्यूल, जानें डिटेल

TAGGED:

HEALTH MINISTER PANKAJ SINGH
MEDICINE SHORTAGE IN DELHI HOSPITAL
SAURABH BHARDWAJ
HEALTH MINISTER PANKAJ SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.