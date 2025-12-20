ETV Bharat / state

बच्चे का शव परिजनों द्वारा थैले में ले जाने का मामला, स्वास्थ्य मंत्री दिये जांच के आदेश

चाईबासा में बच्चे की मौत के बाद परिजनों को शव ले जाने के लिए वाहन न मिलने के मामले में जांच के आदेश दिए गये.

Health Minister orders inquiry into incident child body carried in bag at Chaibasa Sadar Hospital
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
Published : December 20, 2025 at 6:06 PM IST

चाईबासा,जामताड़ाः चाईबासा सदर अस्पताल में एक 4 साल के मासूम बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गया. इसके बाद शव वाहन नहीं मिलने पर पिता द्वारा बच्चे के शव को थैले में ले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिये हैं. साथ ही इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और इसे बीजेपी की साजिश भी बताया है.

चाईबासा मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश

चाईबासा सदर अस्पताल में एक बच्चे की मौत हो जाने के बाद पिता द्वारा शव को थैले में ले जाने के मामले को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गंभीरता से लिया है. इस मामले को जांच का आदेश दिया है. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इसके लिए जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे. लेकिन उन्होंने इसके पीछे भाजपा पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया.

स्वास्थ्य मंत्री का बयान (ETV Bharat)

भाजपा पर साधा निशाना, बदनाम करने का लगाया आरोप

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चा डेढ़ साल का है 4 साल का नहीं था. लेकिन मीडिया में जिस तरह से दिखाया जा रहा है बीजेपी साजिश कर स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम करने का काम कर रही है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं. लेकिन भाजपा के लोगों को रास नहीं आ रहा है और बदनाम करने में लगी है.

प्रत्येक जिला सदर अस्पताल में मोक्ष वाहन देने की घोषणा

चाईबासा की घटना के बाद इस तरह शव ले जाने के लिए किसी की नौबत ना आए. स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के प्रत्येक जिला के सदर अस्पताल में चार-चार मोक्ष वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की. जामताड़ा में मंत्री ने कहा कि शव को ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. रोगी के लिए रोगी वाहन एंबुलेंस गाड़ी 108 की व्यवस्था है लेकिन शव वाहन की व्यवस्था नहीं है. इसके लेकर अब प्रत्येक की जिला के सदर अस्पताल में चार चार शव वाहन के लिए दी जाएगी.

चाईबासा सिविल सर्जन ने रखा अस्पताल का पक्ष

पश्चिम सिंहभूम जिला के सदर अस्पताल चाईबासा से एक हृदयविदारक मामला सामने आया. जिसमें एक पिता अपने 4 महीने के मासूम बच्चे के शव को झोले में भरकर घर ले जाने को मजबूर हुआ. इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच चाईबासा की सिविल सर्जन डॉ. भारती मिंज ने अपना आधिकारिक पक्ष रखा है.

जानकारी देतीं सिविल सर्जन (ETV Bharat)

​7 दिनों से बीमार था बच्चा, बचाने की हुई पूरी कोशिश

​सिविल सर्जन डॉ. भारती मिंज ने बताया कि 18 दिसंबर की शाम को 4 महीने के मासूम कृष्णा चटुम्बा को गंभीर स्थिति में पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया. बच्चे को 7 दिनों से तेज बुखार और लूज मोशन की शिकायत थी. साथ ही उसे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी. बच्चे के भर्ती होते ही डॉ. संदीप बोधरा ने इलाज शुरू किया, खून की जांच कराई गई और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया.

​परिजनों ने एमजीएम जाने से कर दिया था इनकार

​डॉ. भारती मिंज के अनुसार, बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जमशेदपुर के एमजीएम (MGM) अस्पताल रेफर करने की सलाह दी. हालांकि, बच्चे के पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बाहर जाने में असमर्थता जताई और सदर अस्पताल में ही इलाज जारी रखने का अनुरोध किया. 19 दिसंबर को दोपहर करीब 1:15 बजे इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया.

​शव वाहन मिलने में देरी और परिजनों की जल्दबाजी

​शव को झोले में ले जाने की घटना पर स्पष्टीकरण देते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल ने बिरसा युवा सेवा समिति द्वारा संचालित शव वाहन से संपर्क किया था. लेकिन वह गाड़ी उस समय मनोहरपुर में थी और उसे वापस आने में करीब 2 घंटे का समय लगना था. परिजनों को इंतजार करने को कहा गया लेकिन शाम होने से पहले घर पहुंचने की हड़बड़ी में बच्चे का पिता बिना किसी स्वास्थ्यकर्मी को सूचना दिए बच्चे के शव को थैले में लेकर अस्पताल से निकल गये.

​अस्पताल कर्मियों ने की थी आर्थिक मदद

​सिविल सर्जन ने यह भी खुलासा किया कि बच्चे के पिता के पास न तो मोबाइल फोन था और न ही पैसे थे. अस्पताल की नर्सों और वहां मौजूद अन्य मरीजों के अटेंडेंट ने अपनी ओर से चंदा इकट्ठा कर पीड़ित पिता की मदद की थी.

​नियमों का दिया हवाला

​डॉ. भारती मिंज ने बताया कि बीपीएल श्रेणी के मामलों में अस्पताल प्रशासन शव वाहन के ईंधन (फ्यूल) का खर्च उठाता है. लेकिन इसके लिए कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इस मामले में पिता बहुत व्याकुल थे और आधिकारिक प्रक्रिया या गाड़ी के इंतजार किए बिना ही चले गए, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई.

