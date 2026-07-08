सरकारी डॉक्टर ने पेशेंट को अपने क्लिनिक आने को बोला, अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लेंगे एक्शन
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान वह एक्शन भी ले रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 8, 2026 at 3:06 PM IST
पटना: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एक्शन मोड में हैं. पहले पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा करने के बाद वहां के प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लिया था. कुछ डॉक्टर के खिलाफ भी करवाई की थी. अब राजवंशी नगर स्थित हड्डी रोग अस्पताल में दौरा कर वहां अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं.
स्वास्थ्य मंत्री का एक्शन: निशांत कुमार ने कहा कि अपने निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए मरीजों को बात करने वाले डॉक्टर पर भी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो डॉक्टर अनुपस्थित थे, उन्हें शो काउज किया जाएगा.
'सुपरिंटेंडेंट को बुलाया': पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों के मामले को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि सुपरिंटेंडेंट को बुलाया गया है. उनसे बातचीत कर जो भी समस्या है, उसका समाधान करेंगे. जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की घटना के बाद सुरक्षा सहित कई मांगों को लेकर काम ठप कर दिया है.
स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर से बातचीत की है. वहीं स्वास्थ्य मंत्री के बुलाने पर पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट सचिवालय पहुंचकर निशांत कुमार से मुलाकात की है. पीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवा सामान्य बनाने की कोशिश हाई लेवल पर शुरू हो गई है.
"कल मैं गया था एलएनजेपी लेकिन डॉक्टर नहीं आए थे. उनको फोन किया तो सफाई देने लगे. उनको शो काउज भेजा गया है. एक डॉक्टर ने अपने निजी क्लिनिक आने के लिए पेशेंट को बोला, उस पर भी कार्रवाई करेंगे."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री
पीएमसीएच प्राचार्य को हटाया: पिछले दिनों (23 जून) जब स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच गए थे, तब तत्कालीन प्राचार्य नरेंद्र प्रताप सिंह गायब थे. जिसके बाद उनको पद से हटा दिया गया. उनकी जगह गीता सिन्हा को जिम्मेदारी दी गई. मंगलवार को एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण किया और सख्त निर्देश दिया. ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों को शो काउज भेजा गया है.
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