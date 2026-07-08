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सरकारी डॉक्टर ने पेशेंट को अपने क्लिनिक आने को बोला, अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लेंगे एक्शन

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ( ETV Bharat )