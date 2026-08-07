AI से बिहार में हेल्थ सिस्टम होगा स्मार्ट, निशांत बोले- 'अस्पताल में ICU, बेड सब कुछ होगा ट्रैक'
बिहार में हेल्थ सिस्टम को AI और डिजिटल तकनीक से जोड़ने की तैयारी है, जानें क्या करने जा रही हैं सरकार. रिपोर्ट-अविनाश.
Published : August 7, 2026 at 8:36 AM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि एआई और डिजिटल तकनीक आने वाले समय में सुशासन और विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता बनने जा रही है. यदि इन तकनीकों का समय पर उपयोग नहीं किया गया तो विकास की दौड़ में पीछे छूटने का खतरा रहेगा. वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, प्रदेश में एआई की मदद से बेहतर हेल्थ सिस्टम बनाने की तैयारी की जा रही है.
AI से बदलेगी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था?: बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन में आयोजित बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संवेदीकरण एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन' विषय पर आयोजित कार्यक्रम पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि एआई तकनीक का महत्व बढ़ता जा रहा है. हम लोग भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जिससे बेड की उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थित सब के बारे में पता चल जाएगा.
''किसी मरीज को रेफर करने से पहले यह पता चल जाएगा कि आईसीयू में जगह खाली है या नहीं. हम लोग आई की मदद से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं.'' - निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
'AI से योजनाओं की निगरानी होगी बेहतर' : वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से एआई आधारित तकनीकों का अधिकतम उपयोग कर योजनाओं की निगरानी और जनता से संवाद को मजबूत बनाने का आह्वान किया. सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विकसित 'परियोजना निगरानी प्रणाली (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम)' वेब पोर्टल का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ भी किया.
'अधिकाधिक AI का उपयोग करें' : मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दशक पहले तक कंप्यूटर का उपयोग सीमित था, लेकिन आज एआई और डिजिटल तकनीक शासन, प्रशासन और विकास के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायक और विधान पार्षद इन तकनीकों का अधिकाधिक उपयोग करें, ताकि विकास योजनाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सके और आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके.
''विकास योजनाओं के एस्टीमेट तैयार करने में भी एआई की उपयोगिता सामने आई है. भवन निर्माण विभाग के एक एस्टीमेट की एआई के माध्यम से जांच करने पर पांच से सात प्रतिशत तक लागत में कमी आई, जिससे बचाई गई राशि को अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता है.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
राशन कार्ड उपलब्ध कराने में AI का उपयोग : सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार सहयोग कार्यक्रम के संचालन तथा एक करोड़ पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भी एआई का उपयोग कर रही है. इसके अलावा राज्य में किसानों का डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है और 60 लाख किसानों को डिजिटल आईडी से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
'नई तकनीकों से लगातार अपडेट रहें' : उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिससे राज्य में तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा. मंत्रियों, विधायकों, विधान पार्षदों के साथ-साथ उनके सहयोगियों को भी समय-समय पर एआई, कंप्यूटर और सोशल मीडिया के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे नई तकनीकों से लगातार अपडेट रहें और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा सकें.
सभी पंचायतों में मौसम केंद्र संचालित : मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी पंचायतों में मौसम केंद्र संचालित हैं और मौसम का पूर्वानुमान 70 से 80 प्रतिशत तक सटीक साबित हो रहा है, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए उपयोगी है.
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