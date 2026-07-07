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निशांत कुमार ने किया LNJP अस्पताल का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

निशांत कुमार ने आज एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. स्वास्थ्य व्यवस्था, का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.

Nishant Kumar
एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद निशांत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 7, 2026 at 8:24 PM IST

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पटना: बिहार सरकार सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुटी है. इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंगलवार को राजधानी के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण किया. स्वास्थ्य मंत्री के अचानक अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों में हलचल तेज हो गई.

एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण: इस दौरान मंत्री ने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले अस्पताल के इमरजेंसी विभाग, ओपीडी और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर इलाज, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं और अस्पताल में मिल रही अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली.

एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद निशांत कुमार (ETV Bharat)

तत्काल सुधार करने का निर्देश: निशांत ने मरीजों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर अधिकारियों को कमियों को दूर करने और व्यवस्था में तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, दवा वितरण व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई. स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी मरीज को दवा, जांच या उपचार के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए.

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि अस्पताल में आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए. यदि कहीं कोई कमी या तकनीकी समस्या है तो उसका तत्काल समाधान किया जाए.

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निरीक्षण करते निशांत कुमार (ETV Bharat)

"राज्य सरकार का लक्ष्य सरकारी अस्पतालों को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और मरीजों के अनुकूल बनाना है. अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नियमित उपस्थिति के साथ-साथ मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी लगातार निगरानी की जा रही है. सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

दवाई पर स्वास्थ्य मंत्री की सख्ती: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि कुछ दवाइयां मरीज को नहीं मिल रही है और बाहर से खरीदनी पड़ रही है तो यह गंभीर मामला है और दवा की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए और अस्पताल की कार्यप्रणाली ऐसी हो कि लोगों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हो.

अनियमितता स्वीकार नहीं: उन्होंने स्पष्ट कहा कि इलाज में लापरवाही, उदासीनता या अनियमितता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी. यदि निरीक्षण के दौरान या बाद में किसी प्रकार की गंभीर गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने पीएमसीएच का भी निरीक्षण किया था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गई थी. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसे निरीक्षणों का उद्देश्य केवल कमियों की पहचान करना नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना और मरीजों को बेहतर एवं भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है.

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