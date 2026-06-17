हो जाएं तैयार..! बिहार के अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार
आने वाले दिनों में आपको प्रदेश के अस्पतालों में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करने वाले हैं. पढ़ें खबर
Published : June 17, 2026 at 4:32 PM IST
पटना : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा. वह खुद राज्य के विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे.
''मैंने जब से स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाला है, काफी समस्याएं सुनने को मिली हैं. मैंने सिविल सर्जन से कहा है कि आप अपनी अनियमितता ठीक करें. मैं अब औचक निरीक्षण पर निकलने वाला हूं. इसमें पता करेंगे कि मैंने जो निर्देश सिविल सर्जन या चिकित्सा पदाधिकारी को दिया है, उसका वो अनुपालन कर रहे हैं या नहीं?''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
'जो जितना जरूरतमंद, उसकी उतनी मदद करेंगे' : दरअसल, पटना में निशांत कुमार जनता दरबार पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान निशांत कुमार ने कहा, स्वास्थ्य विभाग सभी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा. जो जितना जरूरतमंद है हम उसकी उतनी मदद करेंगे. निशांत कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है. राज्य सरकार का लक्ष्य जिला और सदर अस्पतालों को इतना सक्षम बनाना है कि मरीजों को छोटी और सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए पटना नहं आना पड़े.
''जिले के जितने सदर अस्पताल हैं, हम उन्हें मजबूत करेंगे. ऐसे में वहां पर जितने भी छोटे ऑपरेशन जैसे सिजेरियन, हर्निया और गॉलब्लैडर जैसे ऑपरेशन वहीं हो सकें, ताकि मरीजों को कम पटना रेफर करना पड़े.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
'स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरेंगे' : पीएमसीएच में पत्रकारों से बदसलूकी मामले पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि संविधान ने आपको अधिकार दिया है. आप पूरी स्वतंत्रता के साथ पीएमसीएच में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं. जो भी समस्याएं आ रही हैं उसे दूर करें. साथ ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरेंगे.
(1/2)— Janata Dal (United) (@Jduonline) June 17, 2026
बिहार सरकार में जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी प्राथमिकता को पुनः साकार करते हुए आज माननीय मंत्री श्री @Nishantjdu जी एवं श्री रत्नेश सादा जी ने जद (यू) प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके त्वरित निष्पादन के… pic.twitter.com/bB8g7m1c4T
'लगातार सुधार की दिशा में कार्य' : जेडीयू का कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के संकल्प के साथ स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार सुधार की दिशा में कार्य कर रहे हैं. अस्पतालों में पारदर्शिता, रियल-टाइम बेड मॉनिटरिंग, नए ट्रॉमा सेंटर, 24×7 हेल्पलाइन और जिला अस्पतालों को सशक्त बनाने जैसे कदम स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बना रहे हैं.
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