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हो जाएं तैयार..! बिहार के अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार

पटना : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा. वह खुद राज्य के विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे.

''मैंने जब से स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाला है, काफी समस्याएं सुनने को मिली हैं. मैंने सिविल सर्जन से कहा है कि आप अपनी अनियमितता ठीक करें. मैं अब औचक निरीक्षण पर निकलने वाला हूं. इसमें पता करेंगे कि मैंने जो निर्देश सिविल सर्जन या चिकित्सा पदाधिकारी को दिया है, उसका वो अनुपालन कर रहे हैं या नहीं?''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बयान (ETV Bharat)

'जो जितना जरूरतमंद, उसकी उतनी मदद करेंगे' : दरअसल, पटना में निशांत कुमार जनता दरबार पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान निशांत कुमार ने कहा, स्वास्थ्य विभाग सभी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा. जो जितना जरूरतमंद है हम उसकी उतनी मदद करेंगे. निशांत कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है. राज्य सरकार का लक्ष्य जिला और सदर अस्पतालों को इतना सक्षम बनाना है कि मरीजों को छोटी और सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए पटना नहं आना पड़े.

''जिले के जितने सदर अस्पताल हैं, हम उन्हें मजबूत करेंगे. ऐसे में वहां पर जितने भी छोटे ऑपरेशन जैसे सिजेरियन, हर्निया और गॉलब्लैडर जैसे ऑपरेशन वहीं हो सकें, ताकि मरीजों को कम पटना रेफर करना पड़े.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार