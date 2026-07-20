महावीर मंदिर में दर्शन, फिर काटा केक..45वें जन्मदिन पर निशांत ने यूं किया सेलिब्रेट, सदन में भी भरी हुंकार
45वें जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पिता के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया, फिर पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए-
Published : July 20, 2026 at 2:07 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के लिए यह दिन कई मायनों में खास रहा. एक ओर यह मंत्री बनने के बाद सदन में उनका पहला दिन था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपना 45वां जन्मदिन भी मनाया, अपने 45वें जन्मदिन की शुरुआत निशांत कुमार ने धार्मिक आस्था के साथ की.
महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना से दिन की शुरुआत : स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर में उन्होंने कहा कि उनकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भगवान की कृपा उन पर, उनके पिता, पूरे परिवार, बिहार की जनता और देशवासियों पर बनी रहे.
पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए निशांत : इसके बाद वह मानसून सत्र की कार्यवाही में सदन पहुंचे जहां सभापति ने उनके जन्मदिन को लेकर बधाई दी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. जन्मदिन की बधाइयों के बीच निशांत कुमार ने सदन को धन्यवाद देते हुए अपनी प्राथमिकताएं और उद्देश्य को भी स्पष्ट किया.
'जनहित के हर मुद्दे का सदन में जवाब दूंगा' : सदन में अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ निभाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े जो भी मुद्दे सदन में उठेंगे, उनका जवाब देने की जिम्मेदारी वह निभाएंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी.
आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने मुझे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं।— Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) July 20, 2026
माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत - बहुत आभार@NitishKumar @Jduonline @samrat4bjp #JDU #NishantKumar #Bihar #Patna #Health pic.twitter.com/NoibxoS2cp
जन्मदिन पर सदन के सदस्यों का जताया आभार : सदन में जन्मदिन की शुभकामनाएं मिलने पर निशांत कुमार ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जिस आत्मीयता के साथ शुभकामनाएं दीं, उसके लिए वह सभी के प्रति आभारी हैं. उन्होंने कहा कि यह स्नेह उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभाने के लिए प्रेरित करेगा.
सदन में विपक्ष ने भी दी शुभकामनाएं : जन्मदिन के मौके पर विपक्ष की ओर से भी निशांत कुमार को शुभकामनाएं मिलीं. राजद के विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि विपक्ष सदन में जनहित के मुद्दे उठाता रहेगा और सदन की बहस से प्रभावित हुए बिना उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए. उन्होंने निशांत कुमार के दीर्घायु होने और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं दीं.
माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सदस्य श्री नीतीश कुमार जी एवं परिवारजनों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया।— Janata Dal (United) (@Jduonline) July 20, 2026
इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता श्री नीतीश कुमार जी से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा इस… pic.twitter.com/nbuohzfJa2
अनंत सिंह ने भी दी बधाई : मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने भी स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि वह जन्मदिन समारोह में भी शामिल होंगे और नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.
सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करने की दोहराई प्रतिबद्धता : सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा कि वह सदन की मर्यादा बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है और स्वास्थ्य विभाग भी इसी सोच के साथ अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा.
माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी ने आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना कर ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की।— Janata Dal (United) (@Jduonline) July 20, 2026
इस अवसर पर उन्होंने जन्मदिवस की शुभकामनाओं एवं स्नेह के लिए सभी कार्यकर्ताओं… pic.twitter.com/j1QP9CbY7G
87383 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश : मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद में 87,383 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश किया गया. इसी दौरान सदन की कार्यवाही में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पहली बार मंत्री के रूप में अपनी प्राथमिकताओं और संकल्प को सार्वजनिक रूप से रखा.
'पिताजी के काम को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी' : निशांत कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्षों तक बिहार में न्याय के साथ विकास की नीति पर काम किया है. अब उनकी कोशिश होगी कि उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाया जाए. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और वह भी उसी दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्य में सभी दलों के सदस्यों का सहयोग मिलेगा.
माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित बिहार के प्रति संकल्प का संदेश दिया।— Janata Dal (United) (@Jduonline) July 20, 2026
इस अवसर पर उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाओं एवं स्नेह के लिए सभी कार्यकर्ताओं और आमजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी का… pic.twitter.com/Tw044HdfRO
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर दिया भरोसा : अपने विभाग की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर बनाने में जुटे हैं. उन्होंने विशेष रूप से पीएमसीएच समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.
जनता की भलाई के लिए हो काम : अपने जन्मदिन के मौके पर निशांत कुमार ने अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अफसरों को निर्देश दिये कि जनता की भलाई के नजरिये से विभाग में काम हो.
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