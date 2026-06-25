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स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा एक्शन, PMCH के प्रिंसिपल को पद से हटाया

स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार ने पहली बड़ी कार्रवाई की है. पीएमसीएच के प्राचार्य को पद से हटा दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

Nishant Kumar
निशांत कुमार का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 25, 2026 at 6:21 PM IST

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पटना: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले पीएमसीएच के प्रिसिंपल पर गाज गिरी है. डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह को प्राचार्य पद से हटा दिया गया है. वे बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गैरहाजिर थे.

गीता सिन्हा को मिली जिम्मेदारी: नरेंद्र प्रताप सिंह सिंह की जगह डॉ. गीता सिन्हा को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नया प्रिंसिपल बनाया गया है.

Nishant Kumar
पीएमसीएच में निशांत कुमार (ETV Bharat)

क्यों हुई कार्रवाई?: असल में 23 जून को निशांत कुमार पीएमसीएच गए थे. जहां निरीक्षण के दौरान प्राचार्य नरेंद्र प्रताप सिंह गायब पाए गए. स्वास्थ्य मंत्री ने जब उनको फोन किया तो उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया. उनके बारे में बताया कि गया प्रिंसिपल ने तो छुट्टी ली है और न ही अपनी जगह किसी को प्रभार दिया है.

नरेंद्र प्रताप सिंह ने दी सफाई: हालांकि नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी खराब तबीयत का हवाला दिया है. उन्होंने कहा कि वे एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जिस वजह से अस्पताल नहीं आ पाए. नरेंद्र ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई को गलत बताया है.

"स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण से पहले मैं एक दुर्घटना का शिकार हो गया था. इसलिए नहीं आ सका. विभाग ने बिना मेरा पक्ष जाने मुझ पर कार्रवाई कर दी, मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका मिलना चाहिए था."- नरेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य, पीएमसीएच

ये भी पढ़ें: निशांत पहुंचे PMCH तो गायब थे प्रिंसिपल.. मरीजों का लिया हाल, व्यवस्था देख बोले- होगा एक्शन

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गीता सिन्हा बनीं पीएमसीएच प्रिंसिपल
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