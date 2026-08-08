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रांची सदर अस्पताल जाकर आंदोलनकारी छात्र से मिले स्वास्थ्य मंत्री, कहा- छात्रों का जीवन सर्वोपरि, संवाद से ही निकलेगा समाधान

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आज शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रांची सदर अस्पताल जाकर JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य खराब होने पर भर्ती कराए गए राहुल क्रांतिकारी से मुलाकात की. यहां उनका हालचाल लिया, साथ ही और उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों से स्वास्थ्य की जानकारी ली.

आमरण अनशन पर बैठे छात्र राहुल क्रांतिकारी की तबीयत खराब होने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में मौजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं मेडिकल टीम को छात्र के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि राहुल क्रांतिकारी की स्वास्थ्य स्थिति पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की लगातार निगरानी रखी जा रही है. उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. वर्तमान में उनकी स्थिति स्थिर है तथा स्वास्थ्य विभाग पूरी संवेदनशीलता, गंभीरता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ उनकी देखभाल कर रहा हैं.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची सदर अस्पताल में भर्ती बीमार छात्र से मुलाकात की. (Etv Bharat)

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आंदोलनकारी छात्र हमारे अपने बच्चे हैं, उनका जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी छात्र के जीवन को कोई खतरा नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने आंदोलनरत सभी छात्रों से भावुक अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद और सकारात्मक बातचीत ही हर समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है. सरकार छात्रों की हर जायज चिंता और मांग को गंभीरता से सुनने तथा उस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.