रांची सदर अस्पताल जाकर आंदोलनकारी छात्र से मिले स्वास्थ्य मंत्री, कहा- छात्रों का जीवन सर्वोपरि, संवाद से ही निकलेगा समाधान
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची सदर अस्पताल में भर्ती बीमार छात्र से मुलाकात की.
Published : August 8, 2026 at 12:13 AM IST
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आज शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रांची सदर अस्पताल जाकर JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य खराब होने पर भर्ती कराए गए राहुल क्रांतिकारी से मुलाकात की. यहां उनका हालचाल लिया, साथ ही और उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों से स्वास्थ्य की जानकारी ली.
आमरण अनशन पर बैठे छात्र राहुल क्रांतिकारी की तबीयत खराब होने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में मौजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं मेडिकल टीम को छात्र के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि राहुल क्रांतिकारी की स्वास्थ्य स्थिति पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की लगातार निगरानी रखी जा रही है. उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. वर्तमान में उनकी स्थिति स्थिर है तथा स्वास्थ्य विभाग पूरी संवेदनशीलता, गंभीरता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ उनकी देखभाल कर रहा हैं.
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आंदोलनकारी छात्र हमारे अपने बच्चे हैं, उनका जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी छात्र के जीवन को कोई खतरा नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने आंदोलनरत सभी छात्रों से भावुक अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद और सकारात्मक बातचीत ही हर समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है. सरकार छात्रों की हर जायज चिंता और मांग को गंभीरता से सुनने तथा उस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि "मैं सभी छात्र साथियों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, आपका जीवन अनमोल है. जान है तो जहान है. डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि आपका हर दुख-दर्द हमारा अपना है, सरकार आपके साथ है और आपका यह भाई डॉ. इरफान अंसारी हर परिस्थिति में आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा.
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और छात्रों के बीच सार्थक संवाद के माध्यम से ऐसा सकारात्मक एवं सम्मानजनक समाधान अवश्य निकलेगा. जो छात्रों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ झारखंड के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को नई दिशा देगा. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के भविष्य, शिक्षा, रोजगार और उनके अधिकारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है. सरकार चाहती है कि छात्रों की ऊर्जा आंदोलन में नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने और झारखंड के विकास में योगदान देने में लगे.
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